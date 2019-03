Arsenal - Manchester United | Horaire, streaming, TV, compos : toutes les infos pratiques

Arsenal affronte Manchester United dans un choc de Premier League ce weekend. Où voir le match ? Quel est l'enjeu de la rencontre ? Toutes les infos.

Retour aux affaires courantes pour Manchester United face à Arsenal, 5ème, qui pointe à une longueur au classement de Premier League de son adversaire du jour.

En effet, les Red Devils sont 4ème du championnat et voudraient bien le rester, eux qui sont forts de leurs convictions nouvellement acquises après un retentissant succès face au PSG, synonyme de qualification pour les 1/4 de finale de la Ligue des Champions mercredi soir alors qu'en face, Arsenal a raté son rendez-vous continental avec un revers d'envergure enregistré à Rennes (3-1) lors de son 1/8ème de finale aller de Ligue Europa disputé jeudi.

Une contre-performance européenne qui fait écho à un résultat mitigé sur la scène locale avec un nul dans le récent derby londonien face à Tottenham (1-1). Tout le contraire des Red Devils, car les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, qui a récemment reçu le soutien de Ryan Giggs dans nos colonnes, viennent d'enchaîneur deux sorties victorieuses en Premier League à Crystal Palace (3-1) et contre Southampton (3-2) à la maison.

Autre donnée importante de ce résultat dominical, le succès de United en début d'année en FA Cup à l'Emirates Stadium (3-1). Avantage psychologique ?

Match Arsenal - Manchester United Date Dimanche 9 mars 2019 Horaire 17h30

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Ole Gunnar Solskjaer (Manager, Manchester United) : "Pour ce match, Anthony (Martial) sera disponible. Nous espérons disposer de Nemanja Matic ou d'Ander Herrera également. Eric Bailly va bien. Nous allons tirer le meilleur de cette situation. Ces joueurs ont juste besoin de deux ou trois jours de plus pour parfaire leur récupération physique"

Sokratis Papastathopoulos (défenseur, Arsenal) : "Si ce match sera plus difficile pour nous après le résultat de Manchester United à Paris en Ligue des champions ? Non. Nous jouons à la maison. Nous savons de quoi nous sommes capables. Tout va bien se passer. Nous savons que ce match sera important pour nous, nous serons donc prêts. Bien sûr que nous avons vu le match à Paris. Comme tout le monde. Mais tout le monde attend le match de dimanche et nous allons tout donner pour cette rencontre".

L'article continue ci-dessous

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1 et en streaming sur la plateforme RMC.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 2 et RMC Sport Access RMC Sport 1

EFFECTIFS ET COMPOS

Du côté d'Arsenal, Lucas Torreira sera absent, lui qui commence une suspension de trois matches après son rouge direct reçu contre Tottenham lors de la dernière journée. Suspendu contre Rennes, Lacazette fera son retour. Ainsley Maitland-Niles n'a pas participé aux 5 derniers matches des Gunners, mais pourrait servir d'alternative à Mustafi.

Poste Arsenal Gardiens Cech, Leno Défenseurs Lichtsteiner, Monreal, Jenkinson, Mavropanos, Papastathopoulos, Mustafi, Koscielny, Milieux Elneny, Suarez, Ozil, Nketiah, Mkhitaryan, Ramsey, Guendouzi, Maitland-Niles, Kolasinac, Attaquants Aubameyang, Iwobi, Lacazette, Lacazette

Compo probable : Leno, Papastathopoulos, Mustafi, Koscielny, Guendouzi, Maitland-Niles, Kolasinac, Xhaka, Ramsey, Mkhitaryan, Lacazette

Pour Manchester United, Paul Pogba sera de retour après avoir purgé sa suspension face au Paris Saint-Germain en C1. Une formation en 4-4-2 verrait certainement le Français débuter face à Arsenal, mais une organisation en 4-3-1-2 favoriserait Pereira. Les deux joueurs pourraient aussi être alignés ensemble. Darmian (hématome), Lingard (ischios), Valencia (mollet), Sánchez (genou), Mata (Ischios) sont tous absents.

Poste Manchester United Gardiens De Gea, Romero, Grant Défenseurs Young, Smallling, Lindelof, Rojo, Shaw, Dalot, Bailly, Garner Milieux Fred, Pereira, McTominay, Williams, Gomes, Chong Attaquants Lukaku, Rashford, Greenwood, Martial

Composition probable : De Gea - Young, Smalling, Lindelof, Shaw - Pereira, Pogba, Herrera- Lukaku, Martial, Rashford