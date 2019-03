Arsenal-Manchester United 2-0, les Gunners stoppent la série de MU

Arsenal est devenu la première équipe à faire chuter le MU de Solskjaer en PL. Sans être supérieurs à leurs opposants, les Londoniens ont gagné 2-0.

30e journée de Premier League

Arsenal-Manchester United : 2-0

Buts : Xhaka (12e), Aubameyang (69e s.p.)

Le hasard du calendrier en Premier League a fait qu'Arsenal et Manchester United, les deux adversaires des clubs français en Coupe d'Europe cette semaine, s'affrontaient ce dimanche à l'Emirates Stadium. Ce duel, ultra-important dans la course à la Ligue des Champions, a tourné à l'avantage des Londoniens. Bien que sérieusement bousculés et souvent fébriles derrière, ces derniers ont réussi à remporter la mise. Prenant ainsi leur revanche sur les Diables Rouges, qui les avaient sorti de la FA Cup il y a un mois et demi.

Arsenal a donc pu compter sur le facteur chance pour sortir victorieux de ce duel. Toutefois, la victoire n'est pas totalement imméritée car les locaux ont su se montrer opportunistes devant, à l'instar d'Alexandre Lacazette, très dangereux à chaque fois qu'il a touché le ballon. L'ancien Lyonnais n'a pas réussi à marquer pour la cinquième fois de suite à l'Emirates Stadium, mais c'est lui qui a été derrière les deux buts inscrits par sa formation.

À la 12e minute, après avoir reçu le cuir dos au but à l'entrée de la surface, Lacazette a servi Granit Xhaka en pleine course et le Suisse ne s'est pas posé de question, décochant un tir fuyant de 20 mètres et qui a fini au fond. Puis, à vingt minutes de la fin et alors que son équipe était sérieusement chahutée, le Français s'est montré décisif en provoquant un pénalty avec malice. Pierre-Emerick Aubameyang s'est chargé de convertir la sentence et plier définitivement les débats. Deux minutes après le break, Lacazette aurait pu se transformer en buteur mais il a loupé le cadre. Dommage, car cela lui aurait permis de cueillir les fruits de ses nombreux efforts. A quatre jours de l'annonce de la liste de l'Equipe de France, le Frenchie a quand même marqué de précieux points et Didier Deschamps pourrait ne pas y être insensible.

12 - Arsenal have won 12 points in their 10 Premier League games against fellow 'big six' opposition this season - double the amount they won in such games last season. Improved. #ARSMUN pic.twitter.com/JbV6nSmg7f — OptaJoe (@OptaJoe) 10 mars 2019

Un MU moins heureux que face à Paris

MU s'est donc incliné sur les rares opportunités adverses. Et, de son côté, il n'a pas su transformer les nombreux essais qu'il s'est créés. Contrairement à ce qui avait été le cas au Parc, les Red Devils ont manqué de réalisme. Romelu Lukaku a notamment buté à deux reprises sur Bernd Leno (36e et 51e), tandis que Marcus Rashford a manqué le cadre sur une puissante frappe à la 57e. Et, la malchance s'est également mêlée puisque deux tentatives mancuniennes ont échoué sur les montants (Lukaku 9e, Fred 19e).

Arsenal a remporté ce choc, et le succès récolté lui permet de repasser devant son adversaire du jour au classement. L'équipe d'Emery se retrouve même à un point du podium. MU, pour sa part, recule à la cinquième place. Les Red Devils vont devoir maintenant cravacher dur pour retrouver le Top 4. La qualification contre le PSG leur a donc été couteuse. Pour autant, on peut penser que Lukaku et consorts préfèrent connaitre ce scénario-là que l'inverse.