Partager Suivez GOAL sur Google

Revivez l’intensité tactique et les exploits individuels de la victoire 2-1 d’Arsenal contre Manchester City lors de la saison historique 2003/04. Du but contre son camp de Michael Tarnat à la frappe lointaine de Thierry Henry, ce match a conforté Arsenal dans sa marche vers une saison de Premier League sans défaite.

Publicité

Le 1er février 2004, à Highbury, on sentait que l’histoire était en marche. L’Arsenal d’Arsene Wenger ne se contentait plus de viser le titre : il flirtait avec l’immortalité. Manchester City arrivait dans le nord de Londres pour mettre à l’épreuve les nerfs d’une équipe qui refusait de perdre. Ce match allait être marqué par une tension tactique permanente, une erreur défensive improbable et un geste de pur génie du plus grand joueur à avoir porté le canon sur son maillot.

La pression et la réussite font la différence

En début de match, Arsenal a offert une démonstration du jeu de Wenger. Robert Pires et Gilberto Silva orchestraient les offensives avec une efficacité régulière, repoussant City loin dans son camp. Henry a rapidement affiché ses intentions en faisant trembler la barre sur une frappe puissante. La situation s’est débloquée à la 36e minute, mais pas sur un geste de grande classe. Depuis l’espace qu’il affectionnait sur la gauche, Henry a adressé un centre tendu et rasant dans la surface. En tentant désespérément de dégager, le défenseur de City Michael Tarnat n’a pu que détourner le ballon dans son propre but, déclenchant l’explosion de joie de la tribune North Bank.

Sur le plan tactique, le City de Kevin Keegan cherchait à contrarier Arsenal avec un bloc compact, privant Henry et Dennis Bergkamp des espaces dont ils avaient besoin. Mais l’entrée de Jose Antonio Reyes, pour ses débuts en seconde période, a donné un nouvel élan à l’attaque d’Arsenal. La domination des Londoniens était totale, mais leur avance d’un seul but entretenait la tension. Il leur fallait frapper un grand coup pour préserver leur invincibilité. Comme si souvent durant cet âge d’or, le roi de Highbury s’en est chargé.

Un éclair de génie signé Henry

À la 83e minute, le stade a assisté à l’un des buts les plus emblématiques d’Henry. Après une courte passe de Pires juste à l’extérieur de la surface, il n’a pas cherché à placer le ballon de l’intérieur du pied, comme à son habitude. Il a décoché un véritable missile. Le ballon semblait se téléporter plutôt que traverser les airs chargés de pluie, suivant une trajectoire courbe avant de se loger dans la lucarne. David James, gardien pourtant doté d’une immense envergure, n’a pu que regarder.

Publicité Publicité

La fin de match a apporté une conclusion agitée à cet après-midi. De retour dans son ancien stade, Nicolas Anelka a réduit le score pour les visiteurs dans les dernières minutes, rappelant aux supporters de Highbury son efficacité devant le but. Mais le retour du Français s’est achevé de façon peu glorieuse. Après une échauffourée avec Ashley Cole, Anelka a reçu un carton rouge, mettant de fait fin à tout espoir de retour pour City. Le score de 2-1 était peut-être flatteur pour les visiteurs, mais pour Arsenal, seuls comptaient les trois points dans sa quête de perfection.

Prochains matchs ARS Premier League 11:30 MCI Regarder

Une étape dans la marche des Invincibles

Ce match reste dans les mémoires non seulement pour son score, mais aussi pour l’impression que rien ne pouvait arrêter cette équipe d’Arsenal. Chaque fois que City menaçait de casser son rythme, l’équipe de Wenger haussait le ton. Cette victoire la rapprochait un peu plus du cap des 38 matches sans défaite et prouvait qu’elle pouvait gagner grâce à sa persévérance tactique comme à des éclairs de génie individuels. La glissade d’Henry sur les genoux, sur la pelouse humide de Highbury, reste l’image marquante d’une journée où City n’a été qu’un obstacle de plus franchi sur le chemin de la légende.