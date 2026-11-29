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Arsenal et Manchester City se sont quittés sur un nul 2-2 lors d’un match à fort enjeu qui a opposé deux philosophies tactiques distinctes. Des ballons récupérés grâce au pressing haut aux finitions précises, la rencontre a offert une démonstration de jeu de position moderne et d’ajustements en cours de match.

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Le duel tactique entre Mikel Arteta et Enzo Maresca à l’Emirates Stadium a offert une étude fascinante du contrôle face à la déstabilisation. Arsenal abordait la rencontre avec l’intention de tirer parti de l’avantage du terrain grâce à une domination territoriale constante et à un pressing rigoureux, conçu pour contraindre Manchester City à jouer de longs ballons. L’objectif principal d’Arteta était de bloquer la progression de City dans l’axe, en utilisant un milieu compact pour isoler ses créateurs, tout en cherchant à exploiter les côtés lors de transitions rapides.

Manchester City, à l’inverse, arrivait avec un plan axé sur la verticalité et l’exploitation des espaces laissés derrière la ligne défensive haute d’Arsenal. Maresca cherchait à éviter la première vague de pressing en s’appuyant sur ses défenseurs à l’aise avec le ballon pour trouver des solutions directes vers le dernier tiers. L’objectif tactique était clair : étirer le jeu dans la largeur afin de créer des brèches dans les demi-espaces pour les milieux arrivant de derrière, tout en veillant à ce qu’Erling Haaland reste une menace constante face aux défenseurs centraux d’Arsenal dans les duels individuels.

Le dispositif tactique d’Arsenal

Arteta a aligné un 4-2-3-1 qui se transformait fréquemment en 4-4-2 défensif. Chaque passe latérale entre les défenseurs centraux de City déclenchait le pressing : Kai Havertz et Martin Odegaard avançaient alors pour fermer les lignes de passe vers le milieu chargé de relancer le jeu. La construction d’Arsenal reposait largement sur les décrochages de Bruno Guimaraes entre les défenseurs centraux, qui permettaient aux latéraux, Riccardo Calafiori et Jurrien Timber, de monter pour apporter de la largeur. Les ailiers, Noni Madueke et Christos Tzolis, pouvaient ainsi rentrer à l’intérieur et occuper les demi-espaces, formant une structure offensive en 3-2-5.

Défensivement, Arsenal gardait une ligne haute pour maintenir la compacité de l’équipe, mais cette stratégie comportait des risques face à la vitesse de City. Elle a porté ses fruits à la 40e minute : après une récupération bien synchronisée, Mikel Merino a adressé un centre de la tête à Kai Havertz, qui a annulé l’avance prise plus tôt par City.

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Les 56 % de possession d’Arsenal témoignent de sa meilleure capacité à conserver le ballon sous pression, même si l’équipe a souvent peiné à transformer cette maîtrise en occasions franches. Elle a enregistré 1,92 xG contre 1,23 pour City. Sa solidité défensive a finalement été récompensée à la 83e minute, lorsque Jurrien Timber s’est porté à l’attaque pour inscrire le but égalisateur, illustrant la liberté tactique accordée aux latéraux d’Arsenal en fin de match.

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Le dispositif tactique de Manchester City

Maresca a lui aussi opté pour un 4-2-3-1, mais avec une utilisation nettement différente. City privilégiait une gestion pragmatique du ballon et se repliait souvent dans un bloc médian en 4-4-2 pour attirer Arsenal vers l’avant avant de frapper en contre. L’un des mouvements clés voyait Josko Gvardiol monter depuis son poste de latéral gauche pour jouer comme un ailier supplémentaire, ce qui libérait Iliman Ndiaye et lui permettait de se recentrer. Le premier but l’a illustré : Gvardiol a délivré la passe décisive à Haaland, qui a conclu avec précision à la 34e minute.

Le pressing de City était plus sélectif que celui d’Arsenal : l’équipe attendait souvent que le ballon arrive sur les côtés pour tendre un piège. Ayyoub Bouaddi et Enzo Fernandez servaient de points d’ancrage tactiques, protégeant la défense à quatre et lançant des transitions verticales rapides. Fernandez, en particulier, a joué un rôle déterminant en arrivant de derrière dans la surface pour marquer peu après la mi-temps, sur une passe décisive de Bouaddi.

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Ce but représentait l’exécution parfaite du plan de Maresca : récupérer le ballon dans le tiers médian et multiplier les présences dans la surface avant que l’adversaire puisse se réorganiser. Malgré une possession inférieure (44 %), City est resté redoutable en contre, avec cinq contre-attaques et une menace constante portée par la puissance physique de Haaland et les déplacements intelligents de Fernandez entre les lignes.

Le duel tactique

La bataille tactique décisive s’est jouée dans l’axe, entre le double pivot d’Arsenal et le trio de milieux offensifs de City. En titularisant Mikel Merino aux côtés de Bruno Guimaraes, Arteta voulait apporter de l’impact physique, mais les deux joueurs ont parfois été éliminés par les combinaisons rapides de Fernandez et Ndiaye.

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Le déséquilibre apparaissait lorsque les ailiers de City retenaient les latéraux d’Arsenal, laissant Haaland mobiliser à lui seul Gabriel et Ezri Konsa. Les milieux d’Arsenal étaient alors contraints de reculer, laissant parfois un vide devant la ligne défensive.

Arteta a toutefois pris le dessus sur le plan tactique grâce à la profondeur de son effectif et à l’endurance de son équipe. En maintenant un pressing intense tout au long du match, Arsenal a fini par entamer la résistance de City. Les montées offensives de Timber depuis son poste de latéral ont finalement désorganisé la défense de City, l’équipe de Maresca peinant à suivre les courses tardives des défenseurs d’Arsenal. Ce nul reflète une rencontre où l’efficacité de City en transition a trouvé sa réponse dans la persévérance collective et la domination territoriale d’Arsenal.

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Les ajustements en cours de match

Les deux entraîneurs ont procédé à des changements pour influer sur le rythme du match. À la mi-temps, Arteta a remplacé Riccardo Calafiori par Piero Hincapie, probablement pour renforcer sa défense face à la vitesse de Jeremy Doku.

À la 58e minute, les entrées de Viktor Gyokeres et Eberechi Eze à la place d’Odegaard et Tzolis ont ensuite signalé le passage à un 4-2-4 plus direct alors qu’Arsenal tentait de revenir au score. Cet ajustement a fait reculer City et accru la pression sur sa défense, entraînant un plus grand nombre de centres.

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Maresca a réagi en faisant entrer Phil Foden et Mateo Kovacic pour reprendre le contrôle du rythme. Les sorties de Doku et Ndiaye suggéraient une approche plus prudente de l’organisation défensive derrière le ballon afin de protéger l’avance de City. Toutefois, le remplacement de Fernandez par Nico O'Reilly à la 67e minute a sans doute privé City d’une partie de sa qualité de passe vers l’avant. Tandis que les ajustements de City visaient à gérer la fin du match, ceux d’Arsenal cherchaient à créer davantage de désordre dans le dernier tiers. Un pari finalement payant grâce à l’intervention tardive de Timber.

Conclusion

Au bout du compte, cette rencontre s’est jouée sur la capacité à exploiter les transitions face à la résistance d’une organisation collective. Manchester City a su profiter des brèches dans l’axe pour prendre l’avantage à deux reprises, démontrant sa maîtrise tactique de la contre-attaque sous Maresca. Mais Arsenal a refusé de renoncer à son jeu fondé sur la possession, et les changements offensifs d’Arteta en fin de match lui ont permis de submerger le bloc bas de City, gagné par la fatigue.

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Ce duel tactique sans vainqueur confirme que, si City dispose d’une efficacité individuelle supérieure grâce à Haaland et Fernandez, le système collectif et la pression territoriale d’Arsenal restent les défis les plus importants pour la suprématie tactique des champions en Premier League.