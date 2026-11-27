Arsenal-Manchester City : les informations sur le match

Premier League - Journée 12 29 nov. 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Le champion vise neuf points d’avance face à un rival en difficulté

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Arsenal reçoit Manchester City à l’Emirates Stadium, à Londres, pour un match de Premier League opposant le leader à une équipe en quête de solutions.

L’équipe de Mikel Arteta occupe la tête du classement et a concédé mardi un match nul 1-1 contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Elle s’est créé de nombreuses occasions, mais n’a pas réussi à inscrire un deuxième but après l’ouverture du score de Viktor Gyokeres en début de rencontre.

Arsenal a aussi dû changer de gardien. David Raya, touché à l’épaule lors du match nul contre Newcastle United, était indisponible, et Kepa Arrizabalaga l’a remplacé face à Dortmund.

Manchester City arrive en méforme sous les ordres d’Enzo Maresca. Mardi, à l’Etihad, le club a été rejoint par Naples et a dû se contenter d’un nul 2-2, Ayyoub Bouaddi et Rayan Cherki marquant pour arracher un point. Il reste désormais sur quatre matches sans victoire, toutes compétitions confondues.

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Erling Haaland n’a pas marqué lors de ses quatre dernières apparitions, après avoir inscrit 14 buts lors de ses 12 premiers matches de la saison. Après la rencontre contre Naples, il a reconnu que son équipe peinait à trouver ce qui lui manquait et a qualifié ce déplacement de match le plus difficile de la saison.

Cherki s’est montré tout aussi direct : Manchester City doit mettre davantage d’énergie, et son seul objectif à Londres est de gagner. Arsenal a l’occasion de creuser l’écart sur un rival qui a perdu son rythme.

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