Arsenal, malgré quelques frayeurs, se qualifie à nouveau pour les demi-finales de la Ligue des champions

Mercredi, Arsenal s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions. Après leur victoire 0-1 de la semaine dernière, les Gunners n’avaient besoin que d’un match nul 0-0 à domicile. En demi-finale, ils affronteront l’Atlético Madrid, vainqueur du FC Barcelone, lors d’une double confrontation.

Les Gunners ont abordé la rencontre avec de velléités offensives, sans toutefois se créer d’occasions franches. Le Sporting a ensuite pris le jeu à son compte et a touché le poteau juste avant la mi-temps, à la conclusion d’une contre-attaque rapide. Aucun but n’a donc été marqué après 45 minutes de jeu à l’Emirates Stadium.

Tout restait donc à faire au retour des vestiaires dans le nord de Londres. Les Lisboètes sentaient qu’ils pouvaient surprendre et ont une nouvelle fois été malchanceux lorsque Maximiliano Araujo, entré aux 20 mètres, enroula sa frappe qui frôla le cadre. Les Gunners ont ensuite répliqué par Eberechi Eze, dont la tentative lointaine flirta avec le poteau.

Les Gunners ont alors accentué leur emprise sur le match à la recherche du premier but. Gabriel Martinelli a bien failli l’ouvrir d’une frappe au-dessus de la barre depuis l’entrée de la surface. Peu après, Viktor Gyökeres a cédé sa place à Kai Havertz, puis Noni Madueke a tiré dans le petit filet.

Arteta cherche alors à relancer les siens et lance le jeune Max Dowman, 16 ans. Le Sporting réclame un penalty après un léger contact signalé dans sa surface, mais l’arbitre François Letexier laisse jouer et sanctionne seulement Arteta d’un carton jaune pour protestation.

Les minutes s’égrenaient, la qualification se dessinait pour des Gunners visiblement tendus. Arteta gesticulait pour pousser son équipe vers l’avant, en vain. Le Sporting, dos au mur, devait marquer dans les dernières minutes. Sur corner, Leandro Trossard, oublié au second poteau, voyait sa tête heurter le montant.

Arsenal a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions et défiera l'Atlético. Le match aller est programmé le 29 avril, et la rencontre retour se tiendra à l'Emirates Stadium le 5 mai.