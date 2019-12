Arsenal, Ljungberg : "Nous ne sommes pas en confiance"

L'entraîneur intérimaire des Gunners a tiré la sonnette d'alarme après la défaite contre Brighton.

Freddie Ljungberg n'a pas réussi sa première à domicile sur le banc d' . Les Gunners ont de nouveau chuté ce jeudi soir, à domicile, en , contre . L'effet Ljungberg ne s'est pas fait sentir et l'électrochoc suite au départ d'Unai Emery n'a pas eu lieu. Malgré un but d'Alexandre Lacazette, Arsenal a été contraint de s'incliner et poursuit sa spirale négative en championnat qui dure depuis plus d'un mois.

Pour son premier match à la tête des Gunners, Freddie Ljungberg était parvenu à obtenir un match nul en déplacement à Norwich, cette fois-ci, il n'a pas réussi à obtenir les trois points visés par Arsenal avant la rencontre. Le club londonien compte désormais dix points de retard sur la quatrième place du classement détenue par , mais surtout, les Gunners n'ont plus gagné le moindre match en Premier League depuis le 6 octobre.

"C'est décevant"

Après la rencontre, Freddie Ljungberg a livré un constat amer : "C'était dur. Nous n'avons pas existé en première période, n'avons pas assez travaillé et n'avons pas joué. On ne peut pas commencer un match comme ça. Nous leur avons donné 45 minutes à la maison. Nous avons été meilleurs en deuxième période mais nous n'avons aucune confiance. C'est un souci pour un entraîneur. Je dois travailler là-dessus et permettre aux garçons de retrouver confiance".

"Bien sûr que c'est décevant [...]. Nous sommes dans une situation difficile, nous avons perdu beaucoup de matches et notre confiance en nous ne cesse de baisser. Nous avons commencé ce match sans énergie. C'est mon travail de les amener à être agressif dès la première minute", a ajouté le néo-entraîneur des Gunners après la rencontre. Arsenal va devoir vite redresser la barre sous peine de devoir revoir ses ambitions à la baisse.

Les Gunners vont enchaîner avec un déplacement sur la pelouse de West-Ham, lundi soir, avec l'obligation de reprendre leur marche en avant. La période dans laquelle vont rentrer les clubs de Premier League est cruciale pour la suite du championnat et le retard à l'allumage des Gunners risque de coûter cher. Après le déplacement chez son rival londonien, Arsenal va affronter , , et Chelsea lors du reste du mois de décembre.