Arsenal - Ljungberg laisse entendre qu'il sera bientôt remplacé

L'entraîneur par intérim des Gunners a suggéré qu'il allait bientôt être remplacé par un nouvel entraîneur à la tête de l'équipe.

Le Suédois a dirigé pendant quatre rencontres depuis le limogeage d'Unai Emery, pour un total d'une seule victoire, deux nuls et une défaite. Et voilà maintenant les Gunners face à une série de grands rendez-vous avec , et , ce qui pourrait redéfinir leurs ambitions pour la suite de la saison.

Ljungberg s'attend à ce que la visite des double champions en titre ce dimanche à l'Emirates soit sa dernière sur le banc. "C'est une série de matches très difficile que nous avons, alors bien sûr, nous allons apprendre beaucoup de choses", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d'avant-match.

"Je le ferai si je suis là, ou vous [les médias] en apprendrez beaucoup sur nos joueurs."

Ljungberg a également révélé que le nombre de personnes dans son staff est limité, mais qu'il n'a pas reçu l'autorisation de faire venir qui que ce soit jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant au prochain entraîneur. "Le club m'a dit que je devais attendre qu'ils prennent une décision, donc oui, je ne peux rien faire pour l'instant.

"J'ai Per [Mertesacker], qui est en même temps directeur du centre de formation, mais il m'aide avec le coaching. Le club a dit que quand ils prendraient une décision, ou bien je m'en vais bien sûr, ou peut-être que nous pouvons faire quelque chose avec le staff. Mais c'est au club de décider.

"Ce n'est pas à moi de dire [si un recrutement devrait être effectué rapidement]. Si vous regardez la personne qui était là avant, il avait un grand staff et peut-être que je n'en ai pas autant. Donc si vous continuez comme cela pendant des mois, ce n'est pas si facile. Mais cela dépend totalement du club."

Arsenal est actuellement neuvième de , à sept points de Chelsea et de la quatrième place.