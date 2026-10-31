L’avenir de Lennart Karl (18 ans) au Bayern Munich semble ne tenir qu’à un fil, selon les informations de Bild. Après les récentes déclarations du président du Bayern, Uli Hoeness, plusieurs clubs de Premier League voient là une occasion à saisir.

« J’ai l’intention d’avoir une discussion sérieuse avec lui », a déclaré Hoeness la semaine dernière à Die Welt am Sonntag. « Il pense être déjà une superstar, mais ce n’est pas le cas. »

« Les jeunes joueurs ont besoin d’humilité », a-t-il poursuivi. « Les jeunes joueurs ont aussi besoin de pression. Je ne sais pas s’il est bon pour Lennart Karl d’être constamment surprotégé. »

Ces déclarations sont depuis parvenues à plusieurs clubs anglais intéressés. Arsenal, Liverpool et Manchester United espèrent une rupture entre Karl et le Bayern et ont déjà pris contact pour se renseigner sur la situation.

Christian Falk, journaliste spécialiste des transferts à Bild, n’exclut pas que le Bayern soit ouvert aux négociations. « Sa valeur marchande est de 60 millions d’euros. Bien sûr, n’importe quel club de Premier League peut facilement se le permettre », affirme-t-il.

En outre, aucune discussion n’a encore eu lieu avec Karl au sujet d’un nouveau contrat. Son engagement actuel court jusqu’à la mi-2029. Cela ne signifie toutefois absolument pas que le Bayern veuille « pousser vers la sortie » ce grand espoir. « Ce n’est certainement pas leur intention. Ils ne le vendront pas pour une bouchée de pain », assure Falk.

Karl compte désormais 51 matches officiels avec le Bayern. Il s’est surtout illustré l’an dernier en Ligue des champions. À 17 ans et 242 jours, il était alors devenu le plus jeune joueur à marquer pour le Bayern dans l’histoire de la compétition.