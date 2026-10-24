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Les poids lourds de la Premier League Arsenal, Liverpool et Manchester United suivent de près la période difficile que traverse Lennart Karl au Bayern Munich, après que le dirigeant du club Uli Hoeness a publiquement réprimandé l’adolescent. L’attaquant de 18 ans peine à obtenir un temps de jeu régulier cette saison, tandis que les inquiétudes grandissent au sein de l’Allianz Arena concernant son comportement en dehors du terrain.

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Trois clubs anglais suivent la situation à Munich

Selon TEAMtalk, des intermédiaires ont alerté les trois clubs de Premier League sur la saison frustrante que vit l'international allemand en Bavière. Bien qu'il ait repoussé Arsenal et Liverpool pour prolonger son contrat jusqu'en 2029 plus tôt cette année, l'adolescent n'a débuté que deux matches de Bundesliga et un match de Ligue des champions cette saison. Son temps de jeu réduit fait suite à une saison révélation sous les ordres de Vincent Kompany, au cours de laquelle il a inscrit neuf buts et délivré sept passes décisives en 34 apparitions.

Le président d'honneur lance un avertissement public

La progression rapide de Karl la saison dernière lui a valu ses premières sélections avec l'Allemagne sous Julian Nagelsmann et une place dans la liste provisoire pour la Coupe du monde, avant qu'une blessure ne le prive du tournoi en Amérique du Nord. Le nouveau sélectionneur, Jurgen Klopp, l'a lui aussi convoqué. Toutefois, l'arrivée d'Ismael Saibari cet été a accru la concurrence au Bayern, et les dirigeants du club ne sont pas non plus convaincus par l'attitude du jeune joueur en dehors du terrain.

Interrogé par BILD, Hoeness, président d'honneur du Bayern, s'est montré catégorique en écartant les comparaisons avec son coéquipier français Michael Olise : « J'ai l'intention d'avoir une conversation sérieuse avec lui. Il est loin d'être une superstar. Les jeunes joueurs doivent faire preuve d'humilité. Les comparaisons avec [Michael] Olise ne lui font clairement aucun bien. Il y a encore une énorme différence entre les deux. »

Les géants espagnols toujours intéressés

L'intervention de Hoeness souligne la volonté du Bayern d'empêcher que des attentes démesurées ne freinent la progression du jeune espoir aux côtés d'Olise, une star confirmée. Les dirigeants espèrent qu'il réagira positivement à ces critiques.

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Le média précise néanmoins que des intermédiaires sondent déjà de potentiels prétendants à travers l'Europe au cas où sa situation ne s'améliorerait pas.

Outre les trois clubs anglais, les poids lourds espagnols que sont le FC Barcelone et le Real Madrid suivent la situation de près. Tous deux avaient déjà tenté de recruter Karl à l'âge de 10 ans, après qu'il s'était distingué lors d'un tournoi de jeunes.

La durée du contrat protège le champion d'Allemagne

Bien qu'un départ immédiat ne soit pas envisagé, l'avenir de Karl pourrait rapidement devenir un sujet majeur à l'approche des périodes de transferts de 2027 s'il reste aux portes du onze de départ de Kompany. Son dernier contrat courant jusqu'en 2029, le champion de Bundesliga garde la main dans toute éventuelle négociation. Pour l'heure, le Bayern espère que le joueur issu de son centre de formation tiendra compte des conseils de Hoeness et se battra pour retrouver sa place.