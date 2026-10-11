Arsenal-Lille en Ligue des champions de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir avant le match

Arsenal - Lille : détails du match

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal F.C. et le LOSC Lille donneront le coup d’envoi le 13 octobre 2026 à 19 h GMT (15 h EST / 20 h BST / 21 h SAST).

Arsenal reçoit les Dogues pour un choc européen

Arsenal retrouve l’Emirates Stadium pour accueillir le club français du LOSC Lille lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA 2026-2027. L’équipe de Mikel Arteta entend s’appuyer sur sa bonne dynamique en championnat pour marquer les esprits d’entrée sur la scène européenne. Pour le Lille de Davide Ancelotti, ce déplacement dans le nord de Londres après une victoire obtenue le week-end constitue un test passionnant de son organisation et de sa vitesse face à l’un des principaux prétendants de Premier League.

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Calafiori et Guimarães offrent la victoire à Arsenal contre Leeds

Arsenal abordera mardi soir avec une grande confiance après sa victoire 2-1 à domicile contre Leeds United en Premier League le 10 octobre. Mené au début de la seconde période, le club londonien a égalisé à la 61e minute grâce au défenseur Riccardo Calafiori, avant que le milieu Bruno Guimarães n’inscrive le but de la victoire à la 69e minute. Avec l’appui de Martin Ødegaard à la création et de Bukayo Saka, Arsenal cherchera à imposer rapidement sa domination à domicile.

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Un but précoce de Bakwa offre la victoire aux Dogues contre Le Havre

Lille se rend à Londres sur une note positive après sa victoire difficile 1-0 à domicile contre Le Havre AC en Ligue 1 le 10 octobre. L’ailier Dilane Bakwa a inscrit l’unique but dès la quatrième minute, offrant les trois points à son équipe à la Decathlon Arena. Avec un secteur offensif emmené par l’expérimenté Olivier Giroud, aux côtés de Dilane Bakwa et Maurits Kjærgaard, Lille possède suffisamment d’atouts pour déstabiliser les défenses européennes en contre-attaque.

Choc à l’Emirates Stadium

Sur le plan tactique, la rencontre de mardi opposera le dispositif de pressing fondé sur la possession d’Arsenal à la capacité de Lille à se projeter rapidement sous la direction d’Ancelotti. Arsenal cherchera à contrôler l’axe grâce à Declan Rice et Kai Havertz, tout en plaçant ses ailiers Bukayo Saka et Noni Madueke en duel avec les latéraux lillois. De son côté, Lille comptera sur la discipline de Nabil Bentaleb et Tanguy Nianzou dans l’axe pour résister à la pression et trouver Olivier Giroud, point d’appui en attaque. Avec des points importants en jeu dans cette phase de ligue, le choc de mardi promet une affiche européenne de haut niveau.

Actualités des équipes et effectifs

Mikel Arteta doit composer avec une incertitude concernant l’état physique d’Ezri Konsa avant cette rencontre. Le joueur a quitté la sélection anglaise pendant la trêve internationale en raison de deux problèmes physiques distincts. Le défenseur central d’Arsenal est rentré à Londres pour recevoir des soins et sa participation à ce match reste incertaine. Aucune autre blessure ni suspension n’a été confirmée du côté d’Arsenal avant le coup d’envoi. De nouvelles informations sont attendues à l’approche de la rencontre.

Du côté de Lille, Davide Ancelotti n’a confirmé aucune absence notable à ce stade. Les informations complètes sur l’effectif des visiteurs seront actualisées dès qu’elles seront disponibles avant le match.

Forme récente

Arsenal aborde cette rencontre avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, même si ses résultats suscitent aussi des inquiétudes. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-0 contre Brighton en Premier League, un résultat qui a mis en évidence la fragilité défensive dont il souffre à l’extérieur cette saison. Avant ce revers, Arsenal avait décroché une victoire difficile 1-0 sur le terrain de Naples en Ligue des champions et battu Chelsea 2-1 en Premier League, montrant sa capacité à évoluer au plus haut niveau lorsqu’il est à son meilleur.

Les cinq derniers matches de Lille témoignent d’une certaine irrégularité. Le club a récemment battu Zulte Waregem 2-1 en amical, mais ses résultats en compétition ont été contrastés : deux victoires consécutives en Ligue 1 contre Troyes et Toulouse ont été contrebalancées par une défaite face à Nice et un revers 3-2 contre le Real Betis en Ligue des champions. Cette défaite européenne, en particulier, aura donné à Ancelotti de nombreux points à travailler avant son arrivée à Londres.

Historique des confrontations

Aucune donnée récente sur les confrontations entre Arsenal et Lille n’est disponible. Cette rencontre offre donc peu de précédents sur lesquels s’appuyer, et les deux équipes l’aborderont avant tout au regard de leur forme actuelle et de leur position dans la compétition.