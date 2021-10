Arsenal : Les confessions d'Arteta sur l'avenir d'Alexandre Lacazette

L'entraîneur d'Arsenal est revenu sur la situation contractuelle de l'attaquant français, décisif face à Crystal Palace.

Soixante-douze petites minutes. C'est le temps de jeu famélique d'Alexandre Lacazette en Premier League cette saison. Mais lors de sa dernière entrée en jeu face à Crystal Palace, l'attaquant français a métamorphosé le visage des Gunners. Alexandre Lacazette a amené de l'énergie, de la détermination et a surtout permis à Arsenal d'éviter la défaite à domicile contre un rival londonien, grâce à son premier but de la saison.

Alexandre Lacazette a fêté comme il se doit son but avec les fans des Gunners en délire. Avant la rencontre face à Aston Villa, Mikel Arteta est revenu, en conférence de presse, sur la prestation du Français : "Je pense qu'il a été capable de transmettre cette énergie et que cela a été contagieux pour le reste de l'équipe et pour le stade. Il a créé une atmosphère différente tout de suite avec son énergie, avec sa qualité aussi et la détermination qu'il a montré pour changer le résultat tout de suite, et la croyance en lui-même qu'il pouvait le faire".

En fin de contrat l'été prochain, Alexandre Lacazette n'a toujours pas prolongé et sera libre de choisir son futur club dès le mois de janvier. L'Espagnol a commenté la situation de son attaquant : "C'est dommage qu'il puisse parler à d'autres clubs en janvier ? C'est la situation que nous avons et nous devons l'accepter. Je ne peux rien demander au joueur, la façon dont il gère cette situation, et ce n'est pas une situation individuelle. C'est une situation qui a un effet d'entraînement à cause des autres que nous devons gérer, aussi bien dans le passé que maintenant, pour voir quelle sera la meilleure option pour tout le monde à la fin de la saison".

"L'avenir de Lacazette ? Tout est possible"

"Je n'avais aucun doute sur son professionnalisme. Si je devais le faire, je suggérerais probablement de faire quelque chose de différent avec lui en été, quand un joueur ne trouve pas la motivation ou si ses intérêts se limitent à son avenir financier. Ce n'est pas le cas avec Laca, et il l'a montré chaque jour depuis que je suis ici. C'est pourquoi il est un joueur très important pour nous. C'est notre joueur et je le traite comme n'importe quel autre joueur, pas parce qu'il lui reste un an. Je ne vais pas le traiter différemment et c'est ce qu'il mérite", a ajouté Mikel Arteta.

L'entraîneur d'Arsenal n'écarte aucun scénario concernant l'avenir d'Alexandre Lacazette : "Si nous voulions le garder nous aurions déjà trouvé un accord ? Cela dépend de beaucoup de choses, ce n'est pas seulement une question de volonté, c'est aussi une question de possibilité de réaliser cette volonté et quand, ce qui est très important aussi. C'est impossible de trouver un accord et de faire une nouvelle offre ? Non, je ne dirais pas cela. Tout est possible".

"C'est un problème qui se pose dans tous les clubs parce que le contrat est long et que les joueurs ont certains âges et certaines phases dans leur carrière. C'est quelque chose de commun qu'il faut être capable de gérer. Lui donner une année supplémentaire pour faire gagner du temps au club, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser, mais quand le faire ? Vous pouvez le faire l'année précédente, vous pouvez le faire pendant la saison, vous pouvez le faire à la fin de la saison. Il y a des manières très différentes. Chaque joueur agit différemment et a besoin d'un niveau différent de motivation et d'un niveau différent de confiance ou d'assurance qu'il a la confiance et la foi du club. Chaque cas est unique", a conclu Mikel Arteta.