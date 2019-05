Arsenal - L'émouvante lettre ouverte d'Aaron Ramsey aux Gunners

Arrivé à Arsenal en 2008, Aaron Ramsey va quitter les Gunners cet été pour rejoindre la Juventus Turin. La fin d'une aventure marquante pour lui.

Arrivé à en 2008 en provenance de , Aaron Ramsey est devenu un élément indispensable des Gunners au fil des saisons, au point de devenir l'un des chouchous de l'Emirates Stadium pour son investissement et ses buts souvent spectaculaires.

Apparu à 28 reprises cette saison en , le Gallois ne portera toutefois plus les couleurs du club londonien, lui qui va rejoindre un nouveau championnat cet été, en s'engageant du côté de la Turin après avoir refusé de prolonger son contrat à Arsenal.

Blessé jusqu'en fin de saison, Aaron Ramsey a fait ses adieux à l'Emirates Stadium dimanche soir, en marge du match nul concédé face à , non sans une certaine émotion. Ce lundi, le milieu de terrain de 28 ans a cette fois dit au revoir aux supporters des Gunners via un long message publié sur le site internet du club.

"J'ai tant vécu sur et hors du terrain"

"Sur le terrain, j’ai joué aux côtés de joueurs de classe mondiale et j’ai remporté des trophées, alors que hors du terrain, j’ai maintenant ma propre famille. Mes responsabilités sont très différentes de ce qu'elles étaient lorsque je suis arrivé au parking London Colney il y a toutes ces années. C’est 11 ans de ma vie que j’ai passés ici et j'ai tant vécu sur et hors du terrain. J'ai vraiment grandi ici", a d'abord confié le principal interessé, très attaché au club. ​

"Je suis juste reconnaissant d'avoir l'occasion de jouer pour ce club depuis si longtemps. Les fans ont toujours été là pour me soutenir au fil des ans. Il y a eu quelques bas, mais beaucoup de hauts et le lien a été si fort parce que je suis ici depuis si longtemps et ils ont été avec moi de part et d'autre."

"Ils m'ont vu passer de garçon à homme et ils ont toujours été gentils avec moi. Il va me manquer tellement de choses sur ce club merveilleux et maintenant que j’ai dit au revoir, j’imagine qu’il n’y a qu’une chose à dire… Je vous remercie", a ensuite terminé Aaron Ramsey, déjà mélancolique.