Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Premier League
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoLeeds
Regardez ici ! CANAL+ LiveRegardez ici ! Canal+
Avec le concours de

Arsenal - Leeds United, avant-match de Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Premier League
Arsenal
Leeds
B. Saka

Présentation complète du match Arsenal-Leeds alors que la Premier League fait son retour après une longue trêve internationale. Nous évoquons la tactique, les nouvelles de l’effectif, la forme du moment et plus encore.

crest
Premier League - Journée 6
Emirates Stadium

Arsenal - Leeds United débutera le 10 octobre 2026 à 07h30 EST et 11h30 GMT.

Le champion Arsenal veut rebondir après la déception face à Brighton

Champion en titre, Arsenal a bouclé sur une mauvaise note avec une défaite 3-0 contre Brighton avant la longue trêve internationale. Mikel Arteta a eu près de trois semaines pour ruminer cette défaite, au terme de laquelle il a admis que son équipe avait été inférieure dans tous les secteurs. La situation reste tout de même assez favorable, avec quatre victoires en cinq matches et seulement trois points de retard sur le leader controversé, Manchester City. L'entraîneur Arteta devra faire le point sur Christos Tzolis et Kai Havertz, qui ont tous deux reçu des coups lors de leurs engagements en Ligue des nations de l'UEFA.

FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALGetty Images

Leeds peut afficher ses ambitions

Leeds fait partie des cinq équipes encore invaincues en championnat avec Manchester City, Brentford, Liverpool et Everton. Le match nul 0-0 contre Crystal Palace lors de la dernière journée était son troisième partage des points de la saison. Cependant, son bilan récent face à Arsenal est mauvais.

Leeds United v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images

Statistiques clés et nouvelles des blessés

  • Arsenal a remporté les six derniers face-à-face de Premier League sur un score cumulé de 20-3.
  • Viktor Gyokeres a marqué pour la Suède lors de six sorties internationales consécutives et pourrait être titulaire pour Arsenal ici.
  • Le gardien de Leeds James Trafford réalise en moyenne quatre arrêts par match depuis le début de la saison après son transfert onéreux en provenance de Manchester City.

Compositions probables

Arsenal (4-2-3-1) : Raya ; White, Konsa, Gabriel, Calafiori ; Rice, Guimaraes ; Saka, Odegaard, Eze ; Gyokeres.

Leeds (3-5-2) : Trafford ; Justin, Elvedi, Muharemovic ; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson ; Calvert-Lewin, Okafor.

Nouvelles des équipes et effectifs

Arsenal vs Leeds Équipes probables

Entraineur

  • M. Arteta

Arsenal aborde cette rencontre avec un nombre important de joueurs indisponibles. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz et Christos Tzolis sont tous répertoriés comme blessés, ce qui laisse Arteta avec des absences notables dans les secteurs défensif et du milieu de terrain. Des mises à jour concernant l'effectif sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Leeds est privé de Mateo Joseph, Joe Rodon et Harry Wilson sur blessure. Farke devra composer avec ces absences, même qu'aucune suspension n'est actuellement signalée pour l'équipe visiteuse.

Forme

ARS

ARS - Forme

CHE
V2-1
NAP
V0-1
SUN
V0-2
IPS
V2-4
BHA
D3-0
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LEE

LEE - Forme

BRE
N1-1
BHA
N1-1
CHE
D6-3
NEW
V4-1
CRY
N0-0
But marqué (encaissé)
9/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Arsenal a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec une défaite et une victoire en Carabao Cup. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 3-0 à domicile contre Brighton en Premier League, un résultat qui inquiétera Arteta. Avant cela, le club s'était imposé 0-2 à l'extérieur contre Sunderland et avait décroché une victoire 0-1 en Ligue des champions sur le terrain du SSC Napoli, ce qui suggère que son bilan européen à l'extérieur a été plus solide que sa forme à domicile en championnat ces dernières semaines.

Leeds reste sur deux matches sans défaite en Premier League, avec en dernier lieu un nul 0-0 sur le terrain de Crystal Palace. Son meilleur résultat dans cette série a été une victoire 4-1 contre Newcastle United, et l'équipe a fait match nul à trois reprises sur ses cinq rencontres au total. L'équipe de Farke a encaissé huit buts sur ces cinq matches, mais a montré une capacité à marquer en nombre lorsque l'occasion se présente.

Historique des confrontations directes

Face à face

ArsenalNulLeeds
5
0
0
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FDM
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FDM
16Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à janvier 2026, quand Arsenal a battu Leeds United 4-0 à Elland Road en Premier League. Avant cela, Arsenal l'avait emporté 5-0 à l'Emirates en août 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, Arsenal s'est imposé à quatre reprises et Leeds une fois, avec 16 buts marqués par Arsenal et seulement deux encaissés lors de ces rencontres.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
N
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
N
N
N
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
N
V
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
N
N
N
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
N
N
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
N
V
N
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
N
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
N
D
N
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
N
N
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
N
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
N
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
N
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
N
N
N
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
N
N
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

Arsenal occupe la deuxième place du classement de Premier League, tandis que Leeds est cinquième. L'écart entre les deux équipes est suffisamment réduit pour que les deux camps considèrent cette rencontre comme ayant de véritables implications sur leur place dans la première moitié du classement.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google