Arsenal - Leeds United, avant-match de Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Premier League - Journée 6 10 oct. 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Arsenal - Leeds United débutera le 10 octobre 2026 à 07h30 EST et 11h30 GMT.

Le champion Arsenal veut rebondir après la déception face à Brighton

Champion en titre, Arsenal a bouclé sur une mauvaise note avec une défaite 3-0 contre Brighton avant la longue trêve internationale. Mikel Arteta a eu près de trois semaines pour ruminer cette défaite, au terme de laquelle il a admis que son équipe avait été inférieure dans tous les secteurs. La situation reste tout de même assez favorable, avec quatre victoires en cinq matches et seulement trois points de retard sur le leader controversé, Manchester City. L'entraîneur Arteta devra faire le point sur Christos Tzolis et Kai Havertz, qui ont tous deux reçu des coups lors de leurs engagements en Ligue des nations de l'UEFA.

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Leeds peut afficher ses ambitions

Leeds fait partie des cinq équipes encore invaincues en championnat avec Manchester City, Brentford, Liverpool et Everton. Le match nul 0-0 contre Crystal Palace lors de la dernière journée était son troisième partage des points de la saison. Cependant, son bilan récent face à Arsenal est mauvais.

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Statistiques clés et nouvelles des blessés

Arsenal a remporté les six derniers face-à-face de Premier League sur un score cumulé de 20-3.

Viktor Gyokeres a marqué pour la Suède lors de six sorties internationales consécutives et pourrait être titulaire pour Arsenal ici.

Le gardien de Leeds James Trafford réalise en moyenne quatre arrêts par match depuis le début de la saison après son transfert onéreux en provenance de Manchester City.

Compositions probables

Arsenal (4-2-3-1) : Raya ; White, Konsa, Gabriel, Calafiori ; Rice, Guimaraes ; Saka, Odegaard, Eze ; Gyokeres.

Leeds (3-5-2) : Trafford ; Justin, Elvedi, Muharemovic ; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson ; Calvert-Lewin, Okafor.

Nouvelles des équipes et effectifs

Arsenal aborde cette rencontre avec un nombre important de joueurs indisponibles. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz et Christos Tzolis sont tous répertoriés comme blessés, ce qui laisse Arteta avec des absences notables dans les secteurs défensif et du milieu de terrain. Des mises à jour concernant l'effectif sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Leeds est privé de Mateo Joseph, Joe Rodon et Harry Wilson sur blessure. Farke devra composer avec ces absences, même qu'aucune suspension n'est actuellement signalée pour l'équipe visiteuse.

Forme

Arsenal a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec une défaite et une victoire en Carabao Cup. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 3-0 à domicile contre Brighton en Premier League, un résultat qui inquiétera Arteta. Avant cela, le club s'était imposé 0-2 à l'extérieur contre Sunderland et avait décroché une victoire 0-1 en Ligue des champions sur le terrain du SSC Napoli, ce qui suggère que son bilan européen à l'extérieur a été plus solide que sa forme à domicile en championnat ces dernières semaines.

Leeds reste sur deux matches sans défaite en Premier League, avec en dernier lieu un nul 0-0 sur le terrain de Crystal Palace. Son meilleur résultat dans cette série a été une victoire 4-1 contre Newcastle United, et l'équipe a fait match nul à trois reprises sur ses cinq rencontres au total. L'équipe de Farke a encaissé huit buts sur ces cinq matches, mais a montré une capacité à marquer en nombre lorsque l'occasion se présente.

Historique des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à janvier 2026, quand Arsenal a battu Leeds United 4-0 à Elland Road en Premier League. Avant cela, Arsenal l'avait emporté 5-0 à l'Emirates en août 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, Arsenal s'est imposé à quatre reprises et Leeds une fois, avec 16 buts marqués par Arsenal et seulement deux encaissés lors de ces rencontres.

Classement

Arsenal occupe la deuxième place du classement de Premier League, tandis que Leeds est cinquième. L'écart entre les deux équipes est suffisamment réduit pour que les deux camps considèrent cette rencontre comme ayant de véritables implications sur leur place dans la première moitié du classement.