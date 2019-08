Arsenal : Le maillot third dévoilé

Comme la plupart des équipes européennes, évoluera avec un troisième maillot pour cette nouvelle saison 2019-20. Son équipementier, Adidas, vient de dévoiler ce lundi cette troisième tenue.

Pour cette nouvelle tunique, Adidas a opté pour un bleu foncé avec l’arrière du col, l’emblème du club et les logos des sponsors en jaune.

Une tenue bien plus sombre que le maillot extérieur, entièrement jaune.

Like the look of this?



Our new third kit is available right here