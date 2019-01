Arsenal, Laurent Koscielny soutient Hector Bellerin : "Revient plus fort qu'avant"

Longuement blessé la saison dernière, le défenseur français connaît la situation traversée par son coéquipier espagnol et a affiché son soutien.

Longuement blessé au talon, Laurent Koscielny a manqué la Coupe du monde 2018 et est revenu il y a peu de temps sur les terrains avec Arsenal. L'international français a fait preuve de compassion envers son coéquipier espagnol, Hector Bellerin, gravement blessé ce week-end contre Chelsea et sorti sur civière. L'Espagnol souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche et ne va pas rejouer de la saison 2018-2019.

Laurent Koscielny a connu la même situation il y a peu. Le Français a fait preuve d'empathie envers son coéquipier et l'a surtout conseillé afin de revenir plus fort dans une interview accordée à Sky Sports : "Comme je lui ai dit hier: "Met le football de côté et profite pleinement de ta vie avec ta famille et tes amis". Il commence un nouveau chapitre de sa carrière. Ce sera long, mais c’est un garçon fort et je sais qu’il a des gens autour de lui pour l’aider à revenir au plus vite et plus fort qu’avant".

"Il sait que toute l'équipe est là pour l'aider, car il sait que comme Rob Holding et Danny Welbeck, il aura des moments difficiles pendant sa rééducation, mais ils savent que toute l'équipe est ici et derrière pour les aider à revenir avec nous et nous aider à avoir des résultats ensemble", a reconnu Laurent Koscielny qui a pour sa part été écarté des terrains pendant un peu plus de six mois entre la fin de saison dernière et cette saison.

Le défenseur français est revenu sur sa propre expérience : "Ce fut très difficile à certains moments car j'ai raté la Coupe du Monde. Mais vous en apprenez beaucoup sur la vie, vous êtes plus positif sur le football parce que vous savez que ce n'est qu'une petite partie de votre vie et que vous avez de bonnes choses à faire hors du terrain. J’ai beaucoup découvert la vie et j’étais surpris de cela. J’étais très concentré sur ma rééducation, alors vous êtes parfois dans une bulle et vous ne pouvez pas voir les gens essayer de vous aider à revenir au plus vite".

"Il est important d'ouvrir les yeux car il y a de bonnes choses. Maintenant, je suis plus optimiste à propos de ma vie et de ma carrière et j'essaie de garder les choses négatives en dehors de mon corps. Quand tu es footballeur, tu es concentré sur le football, les médias, les résultats et tu oublies beaucoup de choses autour de toi. Tu peux oublier un peu la famille et les enfants parce que tu es tout le temps avec tes coéquipiers. Il est important d'ouvrir vos yeux et profiter de la vie ainsi que votre carrière de football. J'apprécie ma carrière plus qu'avant ma blessure, car j'ai beaucoup appris sur le football et sur la vie. Je veux simplement en profiter", a conclu Laurent Koscielny.