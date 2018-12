Arsenal, Laurent Koscielny heureux de son retour : "C'était très émouvant"

Le défenseur d'Arsenal a effectué son retour avec l'équipe première en Ligue Europa après sa longue blessure au talon.

La renaissance de Laurent Koscielny. Blessé au talon en demi-finale de la Ligue Europa l'année dernière contre l'Atletico Madrid, l'international français a été contraint de renoncer à la Coupe du monde 2018 en raison de sa blessure. Le défenseur central d'Arsenal a effectué son retour à la compétition avec l'équipe première des Gunners dans cette même compétition ce jeudi face à Qarabag.

Laurent Koscielny, âgé de 33 ans, a confié toute son émotion d'être revenu de cette si longue blessure, des propos relayés par le site officiel d'Arsenal : "Oui, c’était un jour important pour moi. C’était la fin de ma convalescence, donc je suis très heureux d’avoir joué aujourd’hui avec mon équipe, pour ce club, et j’ai aimé être avec elle sur le terrain".

"Je suis fier de moi"

"C’était très émouvant, car on se rappelle alors du jour où on s’est blessé, le 3 mai, et maintenant on est en décembre, alors il y a des flash-backs dans la tête sur les différentes périodes traversées pendant la rééducation. J’ai rencontré beaucoup de gens, qui m’ont beaucoup aidé. Je suis très fier de les connaître désormais. Il y a eu des moments difficiles. Mais maintenant, je suis plus calme et concentré sur ce que je veux. Et physiquement je suis OK", a ajouté l'ancien international français.

Laurent Koscielny s'est remémoré les épreuves traversées : "Je suis fier de moi. Vous savez, la rééducation, c’est compliqué, vous devez réapprendre à marcher, comment monter des marches. Alors, c’est difficile, parce qu’on a l’impression qu’on ne pourra jamais revenir sur un terrain. Mais avec les gens avec qui j’ai travaillé, qui m’ont aidé tous les jours, j’ai donné 100 % pour progresser jour après jour".

"Et quand je suis revenu à Arsenal, tout le monde m’a poussé à travailler dur. Pas de problème, j’adore bosser ! Alors j’ai donné encore plus et j’ai maintenant le résultat de tous les efforts que j’ai réalisé pendant plus de sept mois. Cela a été difficile mais vous apprenez beaucoup sur vous et sur les gens autour de vous", a conclu le défenseur central des Gunners.