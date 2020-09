Arsenal, Lacazette : "Nous avons de grandes ambitions"

L’attaquant français des Gunners a indiqué que lui et ses coéquipiers ont des buts très élevés pour la saison en cours.

a frappé fort ce samedi en ouverture de la saison en . Déchainés, les Gunners l’ont emporté 3 à 0 sur le terrain de . Une sortie victorieuse durant laquelle ils ont su allier l’art et la manière.

Avec ce brillant, les Londoniens se positionnent naturellement comme des candidats au titre de champion. Et c’est un fait qu’Alexandre Lacazette a presque reconnu à demi-mot au coup de sifflet final dans une réaction à BT Sport : « C'était la meilleure façon de débuter la saison. Nous voulions gagner, réaliser un clean sheet et et respecter ce que voulait l'entraîneur. Tout le monde est heureux, a-t-il confié. Il (Arteta) veut que nous soyons parfaits. Nous avons travaillé cette semaine pour ce genre de match. Nous avons beaucoup de grandes ambitions ».

« Je veux jouer et gagner des titres »

Avec cette brillante entame, Arsenal confirme sa belle fin de saison dernière, qui a été ponctuée par la conquête et aussi des succès de prestige face à et . Les Gunners vont devoir continuer sur leur lancée et essayer d’être performants sur la durée. « Je veux aider l'équipe à être au top, je sais que c'est mon travail », a promis l’ancien Lyonnais.

Pour finir, Lacazette s’est aussi exprimé à propos de son cas personnel. Il assure être « très content à Arsenal », et qu’il n’est pas question pour lui de bouger cet été. "Ce n'est que la presse et d'autres personnes qui disent que je ne suis pas content. Je veux jouer et gagner des titres. Nous voulons être agressifs avec et sans le ballon et améliorer chaque aspect de notre jeu", a-t-il ajouté.