Arsenal, Lacazette : "La Premier League va voir le bon Nicolas Pépé"

Il a fallu un certain temps pour que la recrue majeure des Gunners montre son réel niveau, mais l'ancien lillois est désormais lancé selon Lacazette.

Buteur et double passeur décisif lors du large succès d' contre ce dimanche, Nicolas Pépé a montré toute l'étendue de son talent. Décevant depuis le début de saison, la recrue majeure des Gunners, recruté pour 80 millions d'euros en provenance de l'été dernier, l'ailier ivoirien trouve enfin ses marques sous les ordres de Mikel Arteta. Auteur de son sixième but de la saison, Nicolas Pépé est désormais impliqué sur treize buts d'Arsenal cette saison.

Il n'y a que Pierre-Emerick Aubameyang et Gabriel Martinelli qui font mieux dans les rangs d'Arsenal cette saison. Et Alexandre Lacazette, qui a brisé sa disette de neuf matches sans marquer en inscrivant le quatrième but des Gunners contre Newcastle sur une passe décisive de l'ancien Lillois, pense que cela n'a toujours été qu'une question de temps avant que Pepe ne commence à montrer son réel niveau qui a convaincu Arsenal de le faire venir pour une somme aussi importante.

"Pepe a juste besoin d'un temps d'adaptation"

"J'avais l'habitude de dire que nous devons être patients avec Nicolas Pépé. Il est encore jeune, il vient d'un autre championnat et c'est toujours différent. La est la ligue la plus difficile au monde, je pense, donc vous devez être gentil avec de nouveaux joueurs comme lui. C'est quelqu'un qui a besoin de confiance et quand vous lui donnez confiance, il va mieux. Il a juste besoin de temps pour comprendre comment est la ligue et maintenant la Premier League peut voir un très bon Nicolas Pepe", a révélé Alexandre Lacazette.

Nicolas Pepe a noué des liens étroits avec Alexandre Lacazette depuis son arrivée cet été, l'attaquant international français sachant exactement ce que c'est que d'arriver en avec la pression d'un prix élevé sur ses épaules. Mais alors que l'ancien leader lyonnais a donné des conseils au joueur de 24 ans sur la manière de répondre aux attentes de jouer au football en Premier League, il pense que l'ailier est suffisamment fort pour comprendre lui-même les choses.

"Je discute un peu avec lui, mais il peut juste apprendre avec le temps. Mais c'est toujours difficile parce que tout le monde est différent. Tout le monde réagit différemment dans les situations", a conclu l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais. Alexandre Lacazette qui connaît sa troisième saison avec les Gunners réalise son année la moins accomplie depuis son transfert en provenance de , la faute notamment aux blessures mais aussi à un manque de confiance devant le but ayant affecté son statut dans l'équipe.