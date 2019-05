Arsenal, Lacazette : "J'ai joué le meilleur football de ma carrière"

L’attaquant international français a été nommé joueur de l’année des Gunners et admet s’être senti à son meilleur niveau cette saison.

En concurrence avec Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette a réussi une très bonne saison avec . S'il n'a pas réalisé sa meilleure saison sur le plan comptable concernant les buts marqués, le Français s'est découvert des talents de passeur. Auteur de treize buts et huit passes décisives en , l'ancien attaquant de a également brillé sur la scène européenne avec cinq buts en neuf matches de .

Si ses belles performances ne suffisent toujours pas à lui permettre de retrouver l'équipe de , Alexandre Lacazette a toutefois réussi à convaincre les supporters d'Arsenal. En effet, l'attaquant de 27 ans, arrivé à l'été 2017 en provenance de l'Olympique Lyonnais, a été élu meilleur joueur d'Arsenal de la saison 2018-2019 par les supporters, devançant notamment Pierre-Emerick Aubameyang pourtant co-meilleur buteur de la Premier League.

"Je veux gagner un titre"

Dans une interview accordée à Arsenal Player pour recevoir la récompense, Alexandre Lacazette s'est montré fier et a confessé s'être senti bien cette saison en jouant à son meilleur niveau : "J'ai joué le meilleur football de ma carrière cette saison et pour Arsenal, pas à cause des buts que j'ai marqués, mais dans mon jeu, je me suis vraiment amélioré. Pouvoir contribuer sans marquer est important pour l’équipe. Pour moi, maintenant, j'aime travailler comme ça pour mes coéquipiers, car je sais que ce sera plus facile pour eux. J’ai toujours appris par le passé que si vous travailliez pour eux, ils vous rendraient rapidement la balle, c’est pourquoi je suis heureux de les aider".



Le Français a toutefois confessé préférer les trophées collectifs à ce prix : "Les récompenses individuelles ne sont pas vraiment, vraiment importantes. C’est toujours un plaisir, bien sûr, de recevoir de telles choses, mais ce n’est pas la première chose à laquelle je pense quand je joue au football. Je veux gagner un titre, comme la Ligue Europa. Je fais toujours de mon mieux sur le terrain même si parfois je ne suis pas bon - mais j’essaie toujours d’être le meilleur".

"Je me bats pour le club, alors bien sûr, je me bats pour eux, pour moi, pour mes coéquipiers, pour l'entraîneur, pour ma famille et pour tout le monde. Je veux juste gagner et tout le monde va me soutenir. Tout le monde est derrière moi, alors bien sûr, je me battrai pour eux aussi", a conclu l'attaquant des Gunners, auteur de dix-neuf buts et treize passes décisives en quarante-huit matches toutes compétitions confondues cette saison.