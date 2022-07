Arsenal : la Ligue des Champions, un rêve à 700 millions d'euros

Avec la signature de Gabriel Jesús, Arsenal dépasse les 700 millions de transferts pour tenter de retrouver la plus belle compétition européenne.

700 millions d'euros à la recherche de la Ligue des champions

Arsenal FC continue dans son objectif d'améliorer l'effectif avec de nouvelles signatures. Le dernier arrivé est Gabriel Jesús, après avoir payé plus de 50 millions à Manchester City pour son transfert. C'est le quatrième renfort de cet été après les signatures de Fábio Vieira, Matt Turner et Marquinhos.

La folie des dépenses désespérées d'Arsenal a un but

Arteta veut faire revenir l'équipe londonienne dans la plus haute compétition européenne après l'échec de l'an dernier dans les dernières semaines. Ils n'ont pas disputé la Ligue des champions depuis la saison 16/17. Lors de cette saison, il était parvenu à terminer premier du groupe, devant le PSG de Cavani, mais avait ensuite été éliminé sur un score cumulé retentissant de 10-2 en huitième de finale face au Bayern Munich, qui s'était ensuite incliné en quart de finale face au Real Madrid.

Depuis l'été 2017, les Gunners ont dépassé les 700 millions de recrutement mais, jusqu'à présent, cet argent n'a pas permis au club de revenir au premier plan. Saison après saison, Arsenal a été sur le point de revenir. Même la finale de la Ligue Europa 2019/20 leur a donné une ouverture vers la LUC mais ils l'ont perdue contre le Chelsea de Hazard.

Pépé, Aubamenyang, Odegaard, Partey, Luiz, Lacazette

La signature la plus chère de ces six années a été celle de Nicolas Pépé, pour 80 millions au Lille français en 2019. L'attaquant est toujours au club, mais sans être aussi performant que prévu. Jusqu'à un total de 35 ajouts, entre transferts et achats, au cours de ces saisons. La plupart de ces recrutements n'ont pas répondu aux attentes et Arsenal ne parvient pas à trouver la clé pour se battre en Premier League et rejouer dans la plus haute compétition européenne.

De nombreuses recrues de renom ont débarqué à Londres, mais elles n'ont pas été à la hauteur des attentes. Aubamenyang, Odegaard, Thomas Partey, David Luiz, et Lacazette, étaient des paris forts pour le club et n'ont pas réussi à entrer dans le top 4. Beaucoup d'argent dépensé en transferts, mais le projet sportif n'a pas abouti.

L'équipe londonienne mise sur des jeunes qui grandissent au sein du club et qui ont déjà franchi une étape très importante en fin de saison dernière. Smith Rowe et Saka restent les grands espoirs du club. La signature de Jesús ajoute l'expérience nécessaire pour enfin, peut-être, retrouver la Ligue des Champions, après un dur labeur en Europa League. Cependant, la concurrence en Angleterre signifie que c'est encore une énorme demande.