Arsenal : l'incroyable défense de Gabriel, agressé par des voleurs armés

Des images de vidéosurveillance ont été publiées et révèlent le moment déchirant où Gabriel, le défenseur d'Arsenal et ancien du LOSC, a été confronté à des voleurs armés d'une batte de baseball à son domicile au mois d'août dernier.

Gabriel a été pris en embuscade alors qu'il rentrait chez lui à Barnet, à Londres, après une sortie en voiture avec son coéquipier d'Arsenal, Nuno Tavares. L'un des agresseurs, Abderaham Muse, a été condamné à cinq ans de prison par le tribunal le mois dernier, et les images de surveillance de la police métropolitaine montrées lors de l'audience ont été rendues publiques.



Sur celles-ci, on peut voir deux hommes masqués s'approcher de Gabriel après qu'il soit sorti de son véhicule et entré dans son garage, l'un d'eux tenant une batte de baseball. Le défenseur d'Arsenal a d'abord levé les mains en l'air et retiré sa montre, mais il a réagi rapidement en donnant un coup de poing au visage de l'intrus, qui s'est précipité en avant pour essayer de le frapper avec la batte.

Un choc psychologique non négligeable

Gabriel a ensuite tenté d'attraper le bras de Muse, qui est parvenu à s'enfuir avec son complice, mais son chapeau est tombé, ce qui a permis à la police de l'identifier grâce à l'ADN. Comme le rapporte le Daily Mail, le procureur Martin Lewis a fait une déclaration à la Harrow Crown Court résumant le calvaire de Gabriel et Tavares.

"Aucune blessure n'a été subie mais un grand choc a été causé", a déclaré Lewis. "Ils ont choisi par hasard deux victimes qui étaient très en forme et capables de se débrouiller seules". L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a abordé l'incident lors de sa dernière conférence de presse, félicitant Gabriel pour son "caractère" avant d'expliquer comment le club l'a aidé à tourner la page de cette expérience. "Évidemment, ce n'est pas une chose agréable à vivre lorsque vous avez de la famille impliquée et qu'ils essaient d'accéder à votre maison", a déclaré Arteta.

"Gabi a montré beaucoup de caractère. Vous voyez la réaction qu'il a eue tout de suite. C'est tout à l'honneur du garçon et après cela, il allait bien. Évidemment, il était choqué et il y avait quelques choses qu'il voulait changer dans sa vie pour éviter que ces choses se produisent et le club lui a donné tout le soutien nécessaire pour oublier la situation, en tirer des leçons et aller de l'avant".