Arsenal : l'agent d'Özil revient sur les raisons du départ des Gunners

L'ancien international allemand a quitté l'Emirates Stadium en janvier 2021 pour rejoindre le géant turc Fenerbahçe.

L'agent de Mesut Özil, le Dr Erkut Sogut, a évoqué la manière dont son client a été contraint de quitter Arsenal en janvier 2021. Il a également réagi à la question de savoir si le meneur de jeu vainqueur de la Coupe du monde pourrait un jour revenir en Premier League. L'ex-international allemand a passé sept ans et demi à l'Emirates Stadium avant de rejoindre les géants turcs de Fenerbahçe. Il a disputé plus de 250 matches avec les Gunners et remporté trois FA Cups et le Community Shield.

"A Arsenal, on demandait juste un traitement équitable"

Malgré un contrat lucratif, Özil a fini par quitter le nord de Londres et a pris la porte de sortie après avoir été écarté de l'équipe première par son ancien coéquipier Mikel Arteta. Réfléchissant au départ houleux d'Özil d'Arsenal, Sogut a déclaré au Mirror : "Je demande juste un traitement équitable comme pour n'importe quel autre joueur. Mais ne pas être dans l'équipe du tout, c'était quelques jours avant la fermeture du mercato et c'était trop tard pour que nous puissions réagir de toute façon.

"Peut-être trois ou quatre jours avant qu'on me dise qu'il pourrait ne pas faire partie du groupe, qu'il pourrait ne pas être sur la liste. C'était donc une surprise. D'abord pour l'Europa League et ensuite pour la Premier League, nous ne nous y attendions pas du tout. L'entraîneur ne voulait pas de lui dans le groupe et le joueur doit l'accepter, que peut-on faire ?", a ajouté l'agent de l'ancien international allemand.

"Il a toujours dit qu'il voulait rester jusqu'à la fin de son contrat, mais quand il a réalisé que ça ne changerait pas, il n'a pas vu de raison de rester assis et de ne pas être dans le groupe. Ce n'est pas facile pour n'importe quel joueur et il a aussi réalisé : 'Ecoutez, je dois passer à autre chose maintenant, même si j'aimerais rester ici. Je ne jouerai pas pour le reste de la saison, pas du tout, donc quand cela a été clair, il n'y avait aucune raison de rester là pendant cinq mois", a conclu l'agent d'Özil.

Ozil s'est-il embrouillé avec Arteta ?

L'engagement d'Ozil et sa contribution à la cause collective à l'Emirates Stadium ont été régulièrement remis en question avant son départ, mais Sogut insiste sur le fait que son client n'a jamais eu la moindre altercation avec Arteta : "Ils ont joué ensemble, ils étaient amis sur le terrain, ils partageaient déjà beaucoup de choses, et puis il est devenu son entraîneur. Ce n'était plus une relation de type 'tu es mon ami'. Et peu importe où vous jouez en tant que joueur de football, vous devez respecter pleinement l'entraîneur, et c'est ce qu'il a fait. Il respectait toutes les décisions prises par l'entraîneur et, en tant que personne, il n'y avait aucun problème".

"Il a passé la plus grande partie de sa carrière à Arsenal et c'était un moment spécial de venir et de gagner immédiatement la FA Cup après une si longue période, Arsenal a gagné une Coupe à nouveau, et les fans espéraient vraiment qu'un joueur comme lui vienne et apporte de l'éclat sur le terrain. Il est arrivé à un moment où les choses ont vraiment changé dans un sens positif. Surtout les deux premières années, je pense que c'était génial et qu'il a beaucoup apprécié. Je veux dire, il doit beaucoup aux fans, il dit même qu'ils ont créé une chanson pour lui. Il n'avait pas ça ailleurs", a poursuivi l'agent d'Özil.

Ozil pourrait-il rejouer en Premier League ?

En janvier, il a été question qu'Ozil devienne une cible potentielle pour Newcastle, qui cherche à recruter des joueurs ayant fait leurs preuves, mais Sogut affirme qu'il n'y aura pas de retour en Angleterre : "Il a toujours dit "Je suis un Gunner à l'intérieur et à l'extérieur" et s'il y avait eu une discussion pour aller dans un autre club de Premier League, même après deux ou trois ans quand il était à Arsenal, avant les négociations du contrat pour en obtenir un nouveau, cela ne serait jamais, jamais arrivé".

"C'était impossible pour lui. Il disait : "Écoutez, si vous êtes un Gunner, vous ne pouvez pas aller jouer dans un autre club de Premier League. Tu joues ici et c'est tout". Et je pense que la même chose va se passer en Turquie, il ne jouera pas pour un autre club en Turquie", a conclu Sogut. Ozil a été écarté de l'effectif de Fenerbahçe vers la fin de la campagne 2021-22, mais Sogut s'attend à ce que la situation rentre dans l'ordre là-bas et affirme que le meneur de jeu qui a maintenant 33 ans "veut mettre fin à sa carrière en Turquie".