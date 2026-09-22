« Il n’y a eu aujourd’hui qu’une seule équipe qui a essayé de jouer au football », a déclaré un Fabian Hürzeler visiblement remonté, début mars, en conférence de presse après le match de son équipe contre Arsenal. Dans son analyse, l’entraîneur de Brighton & Hove Albion n’avait absolument pas tort. Car face aux Gunners, les Seagulls ont été de loin l’équipe supérieure et dominante pendant presque toute la rencontre.

Seulement, ils n’ont pas été récompensés par un but, si bien qu’au final, le tableau d’affichage indiquait une défaite 1-0. Dans quasiment toutes les statistiques importantes, Brighton a pris le dessus sur les Londoniens. Mais l’équipe de Hürzeler n’a pas réussi à convertir ses nombreuses occasions. Une action individuelle de la star d’Arsenal Bukayo Saka, favorisée par une grosse erreur du gardien de Brighton Bart Verbruggen, a finalement fait la différence et a suffi aux Gunners pour s’imposer de justesse.

Après le coup de sifflet final, Hürzeler n’entendait toutefois pas s’en tenir à une analyse de match sobre. Avec des mots forts, il s’en est pris à la manière dont l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta conçoit le football et fait jouer son assemblage de stars londoniennes. Il a souligné à quel point cela contrastait avec l’image d’un leader de Premier League, sur le papier nettement supérieur.

« Je ne serai jamais un entraîneur qui essaiera de gagner comme ça. S’ils sont champions, personne ne demandera comment ils l’auront fait. On sent vraiment qu’ils font tout pour gagner », a expliqué l’Allemand, avant d’ajouter en s’adressant aux journalistes présents : « Si je demandais à toutes les personnes dans cette salle : “Avez-vous vraiment aimé ce match de football ?”, peut-être qu’une seule lèverait la main, parce qu’elle est un immense fan d’Arsenal. Mais sinon, certainement personne. »

Getty Images

Brighton et Hürzeler démolissent Arsenal

Le football que Hürzeler souhaitait lui aussi faire pratiquer à son équipe se devinait déjà à l’époque par séquences. À l’été 2024, le technicien de 33 ans avait pris les rênes des Seagulls et les dirigeants du club lui avaient immédiatement offert un contrat longue durée de cinq ans, en sachant pertinemment qu’il faudrait un certain temps avant que sa patte ne s’ancre dans le jeu sur le terrain. Depuis, sous la direction de l’Allemand, la progression constante de Brighton ne peut toutefois pas être niée.

Alors qu’au début du mandat de Hürzeler, l’arrière-garde apparaissait encore comme un talon d’Achille évident et que l’équipe enchaînait les corrections face à des adversaires supérieurs dans le jeu, le coach est parvenu avec le temps à trouver de mieux en mieux un équilibre fonctionnel entre l’attaque et la défense.

Le week-end dernier, c’est justement Arsenal qui a pu constater de ses propres yeux à quoi cela peut ressembler sur le terrain, dans une exécution presque parfaite. Avec un 3-0, Brighton a balayé du Falmer Stadium le leader jusque-là invaincu, l’équipe de Hürzeler livrant une prestation magistrale sur le plan du jeu et surtout sur le plan tactique.

Getty Images

Brighton exécute parfaitement le plan de Fabian Hürzeler

Dès la première minute, les Seagulls ont mis les Londoniens sous pression avec un pressing d’une agressivité maximale et ont ainsi empêché les Gunners de développer, à aucun moment, leur jeu basé sur la possession et le contrôle. La ligne offensive de Brighton allait parfois attaquer les défenseurs d’Arsenal jusque dans leur propre surface de réparation. Avec énormément d’intelligence, les lignes de passe simples étaient coupées, les porteurs du ballon étaient attaqués agressivement en supériorité numérique et, lorsque la seule option qui restait aux Gunners était le long ballon vers l’avant, le ballon était rapidement récupéré grâce à un placement malin.

À lui seul, le gardien d’Arsenal David Raya a manqué trois de ses sept passes lors des 15 premières minutes, parce que Brighton mettait sans cesse l’Espagnol sous pression et assurait aussi la supériorité au centre, si bien qu’il ne lui restait souvent qu’une passe latérale vers les latéraux Jurrien Timber et Riccardo Calafiori, eux aussi bien bloqués, ou un ballon non maîtrisé en direction du rond central.

Résultat : neuf récupérations dans le dernier tiers, soit le total le plus élevé contre Arsenal depuis Liverpool en décembre 2023 (également neuf). Plus largement, Brighton totalise déjà 35 récupérations dans le dernier tiers dans la compétition en cours, soit huit de plus qu’Everton, deuxième de Premier League dans cette statistique.

Hürzeler couvre son équipe d’éloges

« Ce qui a été décisif, c’est que chaque joueur, quand il allait au duel, avait toujours le sentiment qu’un de ses coéquipiers se trouvait derrière lui », a estimé Hürzeler, qui a couvert son équipe d’éloges pour l’exécution sans faute de son concept tactique. « Si un joueur était dépassé, le suivant (coéquipier) était là. La question est : peut-on se faire confiance sur le terrain ? Se fait-on mutuellement confiance ? Chacun connaît-il son rôle sur les phases arrêtées ? Es-tu toujours éveillé et totalement présent dans chaque situation et à chaque moment du match ? »

Après cette victoire contre Arsenal, Brighton possède désormais la meilleure attaque du championnat. Après cinq matches, les Seagulls en sont déjà à 16 buts ; dans l’histoire de la Premier League, seul Manchester City a fait mieux lors des cinq premières journées en 2022-2023 (19).

Au-delà de cela, l’approche de l’entraîneur de Brighton a aussi un effet positif sur la défense. Sur les huit matches officiels disputés jusqu’ici, Brighton a déjà signé un cinquième clean sheet. La saison passée, il avait fallu deux fois plus de tentatives pour atteindre la barre des cinq matches sans encaisser de but. « Le plus important, c’est de ne pas encaisser de buts », a déclaré Hürzeler.

Le coach d’Arsenal, Arteta, a lui aussi rendu hommage à cet état de fait. « Dès la première touche » , l’Espagnol a pris conscience de l’extrême pressing de Brighton. « Les erreurs techniques dans notre propre moitié de terrain ; nous n’avons respecté aucun des principes de jeu qu’il faut appliquer pour sortir de telles situations de un contre un. Nous étions constamment sur la défensive », a déclaré Arteta.

Getty Images

Quels joueurs se mettent particulièrement en valeur sous Hürzeler ?

Au fil des derniers mercatos, Hürzeler s’est progressivement bricolé une équipe parfaitement adaptée à son cahier des charges. Avec Chema Andres, recruté à Stuttgart peu avant la clôture du mercato, le coach allemand a par exemple trouvé le profil idéal pour récupérer le plus vite possible les longs ballons dégagés depuis la défense adverse.

Avec ses presque deux mètres et sa solidité dans les duels, l’Espagnol possède les qualités physiques requises. En plus de cela, il est assez rapide pour assurer la couverture nécessaire en cas de contre si le piège du pressing, plus haut sur le terrain, ne se referme pas à temps. L’ancien joueur de Hambourg Luka Vuskovic, recruté l’été dernier pour 55 millions d’euros en provenance de Tottenham Hotspur, est lui aussi devenu en très peu de temps un titulaire indiscutable.

Autre rouage important du système de Hürzeler, l’ancien international Pascal Groß, arrivé chez les Sud-Anglais dès l’hiver dernier après avoir été de plus en plus mis de côté au BVB. Sous les ordres de son compatriote, le joueur de 35 ans connaît une sorte de seconde jeunesse chez les Seagulls et trône, après cinq journées, de manière totalement surprenante devant les superstars Erling Haaland, Florian Wirtz et compagnie en tête du classement des meilleurs contributeurs de Premier League (trois buts, quatre passes décisives). Lors du succès 3-0 contre Arsenal, Groß a aussi ouvert le score (31e) avant de servir plus tard Chema pour le but du score final (57e).

« Je me sens très bien, très à l’aise. C’est un bon mélange entre la forme physique, l’expérience et la collaboration avec Fabian Hürzeler, un entraîneur qui m’utilise de manière à mettre mes qualités en valeur », a expliqué Groß dans un entretien accordé à kicker, pour justifier sa forme étincelante actuelle. L’équipe parvient actuellement presque à la perfection à mettre en pratique ce que demande Hürzeler. « Certains buts, nous les devons à notre pressing et aux récupérations hautes qui en ont découlé. Globalement, nous nous créons beaucoup d’occasions », a déclaré le milieu de terrain.

Groß profite surtout du fait qu’il jouit de plus de liberté dans le jeu vers l’avant et qu’il peut interpréter son rôle de manière plus offensive. « Il est comme un bon vin. Plus il vieillit, meilleur il devient », a salué Hürzeler. Groß fait « des choses qu’on ne peut pas mesurer sur le terrain, mais que nous voyons tous les jours à l’entraînement. Il a la capacité de créer une cohésion sociale entre tous nos joueurs. Nous avons tellement de nationalités et de nations différentes, et il a le feeling pour toutes ces dynamiques ».

Getty Images

Mikel Arteta tend la main à Fabian Hürzeler pour une réconciliation

Aussi parce que tout tourne si bien en ce moment à Brighton, l’équipe étant remontée à la troisième place après un troisième succès, Hürzeler a cette fois renoncé à une sortie enflammée. Contrairement à leur affrontement d’il y a près de six mois, il avait peu de reproches à faire à l’adversaire. Après tout, Arsenal avait parfaitement joué dans les mains du plan de match de l’Allemand et n’avait presque trouvé aucune solution pendant 90 minutes face au pressing permanent de Brighton.

Et c’est ainsi qu’Arteta s’est présenté devant la presse après la rencontre et a enterré une bonne fois pour toutes la « querelle » entre les deux coaches. Contrairement à leur dernière confrontation, lorsqu’il avait balayé les propos de Hürzeler avec des commentaires sarcastiques, les tournant quelque peu en ridicule, l’Espagnol n’avait samedi que de l’estime et des louanges pour son confrère.

« Je suis ici pour donner mon avis, défendre mon club et tirer le meilleur de mes joueurs. Ce qu’il s’est passé est réglé. C’est du passé. J’ai un immense respect pour Fabian et pour ce qu’il a accompli. Ce que Brighton réalise comme club sous ses ordres est tout simplement remarquable », s’est enthousiasmé Arteta.