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Arsenal a résisté aux assauts du FC Barcelone en première période au Spotify Camp Nou pour arracher un match nul (1-1) face au champion d’Europe en Ligue des champions féminine. Frida Maanum a donné un avantage inattendu à Arsenal avant l’égalisation de Caroline Graham Hansen. La milieu norvégienne s’est réjouie de voir l’équipe de Renee Slegers autant courir et défendre, tout en parvenant à se créer des occasions à l’extérieur.

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Le but de Maanum surprend le Camp Nou

Arsenal a subi pendant une grande partie de la première période, Barcelone tentant 18 tirs avant la pause. Pourtant, les visiteuses ont ouvert le score contre le cours du jeu à la 22e minute. Alessia Russo, qui compte 12 buts en neuf matches avec son club et sa sélection, a éliminé deux adversaires pour lancer l’action avant de centrer vers Caitlin Foord, dont la frappe à bout portant a été arrêtée par Cata Coll.

Maanum a été la plus prompte à réagir pour envoyer le ballon au fond des filets sur le rebond, provoquant la joie des quelque 1 000 supporters venus soutenir Arsenal, selon le Guardian. Le match avait été déplacé à jeudi en raison d’une grève générale de 24 heures mercredi.

Bonmati relance Barcelone

Misa Rodriguez a préservé l’avantage d’Arsenal grâce à une série d’arrêts, dont une parade à bout portant devant Sydney Schertenleib, tandis que Graham Hansen a trouvé le poteau de la tête dans le temps additionnel de la première période. Pere Romeu avait étonnamment laissé Aitana Bonmati, triple lauréate du Ballon d’Or, sur le banc, mais son entrée peu avant l’heure de jeu a changé la donne.

Trois minutes après son entrée, Esme Brugts a trouvé Graham Hansen démarquée sur la droite. L’attaquante norvégienne est repiquée dans l’axe avant d’enrouler sa frappe hors de portée de Rodriguez. Russo a ensuite tiré au-dessus alors qu’elle avait une occasion en or de redonner l’avantage à Arsenal à la 66e minute.

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Maanum fière de l’effort défensif d’Arsenal

Ce résultat a rappelé une nouvelle fois la capacité d’Arsenal à contrarier Barcelone, après sa victoire contre le club catalan en finale en 2025 à Lisbonne grâce à un but de Stina Blackstenius. Au micro de Disney+ après le coup de sifflet final, Maanum a déclaré : « Nous menions 1-0, mais je pense que nous avons réalisé une bonne performance défensive. Nous avons beaucoup couru et perturbé leur jeu offensif. Nous repartons avec un point, ce qui est plutôt bien à l’extérieur contre Barcelone.

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« Nous n’avons eu que 30 % de possession, mais nous nous sommes créé des occasions. Caitlin [Foord] en a eu une belle en première période, puis Alessia [Russo] en seconde. Dans l’ensemble, c’est une bonne performance d’avoir créé autant d’occasions à l’extérieur contre Barcelone. »

Lyon et London City Lionesses au programme d’Arsenal

Ce point ramène Arsenal dans le top 4 de la phase de ligue, dont les places offrent une qualification directe pour les quarts de finale, et le laisse à deux points du leader, Lyon, qu’il affrontera la semaine prochaine.

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Les résultats sur la scène nationale restent préoccupants : Arsenal est sixième de WSL, à 12 points du leader, Manchester City. Maanum a ajouté : « Nous affronterons London City Lionesses dimanche, mais nous allons bien sûr nous appuyer sur cette performance. »