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Premier League
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Arsenal-Hull City en Premier League : avant-match, Arsenal veut se rapprocher du sommet à l’Emirates Stadium face à Hull City

Arsenal vs Hull
Premier League
Arsenal
Hull

Après avoir triomphé à Anfield puis arraché une victoire spectaculaire (2-1) sur le terrain du Slavia Prague en Ligue des champions, Arsenal, en pleine forme sous les ordres de Mikel Arteta, retrouve l’Emirates Stadium avec l’ambition d’affirmer sa suprématie sur la scène nationale face à une équipe de Hull City combative, galvanisée par sa remontée pleine de caractère pour arracher le nul (2-2) contre Ipswich Town.

Arsenal contre Hull City : détails du match

crest
Premier League - Journée 10
Emirates Stadium

L’Arsenal invaincu d’Arteta face à la ténacité du Yorkshire

SK Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

L’Arsenal de Mikel Arteta aborde le week-end en pleine confiance et traverse un calendrier exigeant avec la maîtrise d’un prétendant au titre. Après sa victoire 1–0 à Anfield contre Liverpool dimanche, sans encaisser de but, Arsenal s’est rendu en Tchéquie mercredi et a livré une première période d’une efficacité redoutable. Grâce à des buts de Noni Madueke et Viktor Gyökeres, le club a battu le Slavia Prague 2–1 et porté à dix matches sa série d’invincibilité à l’extérieur en Europe, un record pour le club. 

Hull City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

De retour dans le nord de Londres, Arsenal ne voudra commettre aucun faux pas face au Hull City de Sergej Jakirović. Hull part largement outsider, mais a montré sa combativité samedi dernier : mené d’un but par Ipswich Town, le club a brièvement pris l’avantage grâce à Tim Iroegbunam et Oli McBurnie avant de concéder le nul 2–2 au terme d’un match âprement disputé.

Actualité des équipes et effectifs

Arsenal vs Hull Équipes probables

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formation
Hull crest
Hull
HUL
5-4-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeM. OedegaardM. OedegaardC. TzolisC. TzolisK. HavertzK. HavertzK. TzolakisK. TzolakisJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiR. GilesR. GilesL. CoyleL. CoyleN. MendyN. MendyM. BelloumiM. BelloumiR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudT. IroegbunamT. IroegbunamO. McBurnieO. McBurnie
Hull crest
Hull
HUL
4-2-3-1
Arsenal

Onze de départ

Hull

Entraineur

  • M. Arteta
  • S. Jakirovic

Forme récente

ARS

ARS - Forme

FCB
N2-2
EVE
V2-0
FLE
D1-1
LIV
V0-1
SLP
V1-2
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
HUL

HUL - Forme

NEW
D2-1
EVE
N2-2
FUL
D1-0
BRE
N1-1
IPS
N2-2
But marqué (encaissé)
6/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Historique des confrontations

Face à face

ArsenalNulHull
4
1
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Hull badge
Hull
HUL
0
FDM
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FDM
FA Cup
Hull badge
Hull
HUL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FDM
FA Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Hull badge
Hull
HUL
0
FDM
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FDM
13Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
V
V
V
V
D
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
D
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
9612247+1719
V
D
V
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
V
D
V
V
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
D
V
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
V
N
D
N
V
7
EvertonEvertonEVE
934299013
V
D
D
N
V
8
BournemouthBournemouthBOU
93331413+112
V
V
V
D
D
9
TottenhamTottenhamTOT
93331010012
V
V
V
N
D
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
N
V
V
N
V
11
HullHullHUL
92521110+111
N
N
D
N
D
12
LeedsLeedsLEE
925298+111
D
N
N
D
N
13
NewcastleNewcastleNEW
93241215-311
D
V
D
D
V
14
IpswichIpswichIPS
93241418-411
N
N
D
V
D
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
N
V
V
D
N
16
CoventryCoventryCOV
9306916-79
V
D
D
V
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
D
D
N
N
N
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
D
D
D
V
N
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
D
N
D
D
D
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
D
N
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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