Arsenal contre Hull City : détails du match

Premier League - Journée 10 7 nov. 2026 - 10:00 Emirates Stadium

L’Arsenal invaincu d’Arteta face à la ténacité du Yorkshire

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L’Arsenal de Mikel Arteta aborde le week-end en pleine confiance et traverse un calendrier exigeant avec la maîtrise d’un prétendant au titre. Après sa victoire 1–0 à Anfield contre Liverpool dimanche, sans encaisser de but, Arsenal s’est rendu en Tchéquie mercredi et a livré une première période d’une efficacité redoutable. Grâce à des buts de Noni Madueke et Viktor Gyökeres, le club a battu le Slavia Prague 2–1 et porté à dix matches sa série d’invincibilité à l’extérieur en Europe, un record pour le club.

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De retour dans le nord de Londres, Arsenal ne voudra commettre aucun faux pas face au Hull City de Sergej Jakirović. Hull part largement outsider, mais a montré sa combativité samedi dernier : mené d’un but par Ipswich Town, le club a brièvement pris l’avantage grâce à Tim Iroegbunam et Oli McBurnie avant de concéder le nul 2–2 au terme d’un match âprement disputé.

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