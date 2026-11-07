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Premier League
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Arsenal - Hull City en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et sur quelle plateforme de streaming regarder le match ?

Arsenal vs Hull
Arsenal
Hull
Premier League

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder Arsenal contre Hull City en direct en Premier League aujourd’hui.

Comment regarder Arsenal contre Hull City avec un VPN

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Présentation du match

crest
Premier League - Journée 10
Emirates Stadium

Arsenal reçoit Hull City à l’Emirates Stadium le samedi 7 novembre, pour un match de Premier League opposant le leader du championnat à un promu qui cherche encore ses marques dans l’élite.

L’équipe de Mikel Arteta arrive en pleine forme après deux victoires consécutives contre Liverpool et le Slavia Prague. Arsenal reste invaincu en Ligue des champions et vise également la première place sur la scène nationale. Une cinquième victoire en championnat cette saison lui permettrait de creuser l’écart en tête.

Tout n’est cependant pas simple à l’Emirates. Il est confirmé que Bukayo Saka sera absent pendant une période prolongée, ce qui accroît la responsabilité de ses partenaires pour compenser son absence sur le plan créatif. Cinq joueurs d’Arsenal figurent dans la dernière sélection anglaise, et Arteta devra gérer son effectif avec soin dans un calendrier chargé.

William Saliba, laissé au repos par précaution pour le déplacement à Prague en milieu de semaine, pourrait retrouver le onze de départ après qu’Ezri Konsa a dû quitter le terrain sur blessure face à l’équipe tchèque. L’état de forme du défenseur central français sera suivi de près avant le coup d’envoi.

Hull City se rend à l’Emirates avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matches de Premier League, même si l’équipe de Sergej Jakirovic a montré qu’elle pouvait poser des problèmes. Sa victoire 2-0 à domicile contre Manchester United plus tôt cette saison a démontré qu’elle ne serait pas un adversaire facile pour sa première campagne dans l’élite depuis dix ans.

Pour les visiteurs, la tâche est claire : résister à la pression, rester compacts et tenter de surprendre Arsenal en contre-attaque. Reste à savoir s’ils disposent des joueurs nécessaires pour appliquer ce plan face au leader du championnat.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Arsenal contre Hull City, notamment l’heure du coup d’envoi, les nouvelles des équipes et leur forme récente.

Actualités des équipes et effectifs

Arsenal vs Hull Équipes probables

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formation
Hull crest
Hull
HUL
3-4-3
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyN. MaduekeN. MaduekeM. OedegaardM. OedegaardC. TzolisC. TzolisK. HavertzK. HavertzK. TzolakisK. TzolakisN. MendyN. MendyJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiR. SlaterR. SlaterT. IroegbunamT. IroegbunamL. CoyleL. CoyleR. GilesR. GilesM. BelloumiM. Belloumiteam-logoE. StroudO. McBurnieO. McBurnie
Hull crest
Hull
HUL
4-2-3-1
Arsenal

Onze de départ

Hull

Entraineur

  • M. Arteta
  • S. Jakirovic

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