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Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
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Arsenal frappe un coup dur à ses partenaires du succès après la prolongation d'Arteta

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Le tenant du titre de Premier League cherche à réduire les coûts

Arsenal a informé ses employés de son intention de supprimer environ 60 postes, dans le cadre d'un plan de réduction des coûts, selon des informations de presse.

Les employés ont été informés lors d'une conférence téléphonique tenue ce mercredi matin avec le directeur général du club, Richard Garlick, comme l'a rapporté le journal"L'Équipe".

Ces licenciements devraient concerner principalement les postes administratifs, non liés au travail de terrain, sans toucher le staff technique ni les équipes de performance des sections masculine et féminine, ni la fondation Arsenal, ni les personnels affectés aux activités communautaires et à la sécurité, ni les employés dédiés à l'équipe féminine.

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Cette décision intervient quelques jours seulement après la signature par l'entraîneur Mikel Arteta d'un nouveau contrat lucratif, estimé à environ 20 millions de livres sterling par an, et après le sacre du club en Premier League, pour la première fois depuis plus de 20 ans, ainsi que l'enregistrement de revenus record de 691 millions de livres sterling la saison dernière.

On estime que cette décision est intervenue à la suite d'un audit mené par le cabinet de conseil externe "Boston Consulting Group", dans le but d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts opérationnels.

Le processus de consultation sur cette décision est toujours en cours, ce qui signifie que les détails définitifs pourraient être modifiés, le club cherchant à réaffecter les employés concernés à d'autres postes lorsque cela est possible.


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