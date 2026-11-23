Sur le marché des transferts, le Real Madrid veut renforcer son milieu de terrain en vue de la saison prochaine. Arsenal tente d'en profiter en s'appuyant sur l'intérêt du club madrilène pour Martín Zubimendi et propose un échange incluant l'attaquant brésilien Endrick. Mais ce scénario s'est heurté à un refus clair de la direction du club et de l'entraîneur José Mourinho.
Le Real Madrid a totalement écarté l'idée de se séparer d'Endrick lors du mercato d'hiver pour faciliter l'arrivée de Zubimendi, malgré les spéculations qui circulent en Angleterre sur un possible transfert du milieu d'Arsenal au Santiago Bernabéu en échange de l'attaquant brésilien. Le club assure traiter les dossiers des deux joueurs de manière distincte.
La position de Mourinho a été claire lors de la conférence de presse précédant le match contre le Celta Vigo au Santiago Bernabéu, lorsqu'il a insisté sur l'importance du maintien d'Endrick : « Pour moi, le Real Madrid est plus important qu'Endrick. C'est une personne formidable et je l'apprécie beaucoup, mais le Real Madrid a besoin de lui, et l'entraîneur du Real Madrid a aussi besoin de lui. » Un message qui traduit sa volonté de conserver le joueur dans le projet de l'équipe.
Malgré le temps de jeu limité de l'attaquant brésilien en raison de l'abondance des options offensives, Mourinho a commencé à lui accorder davantage de minutes après son début de saison difficile.
Endrick devance par ailleurs Carlos Espí dans la hiérarchie offensive, malgré l'efficacité affichée par ce dernier, et passe également avant Brahim Díaz pour le poste d'ailier droit, grâce à sa capacité à occuper plusieurs postes sur le front de l'attaque.
De son côté, le Real Madrid continue d'étudier ses besoins au milieu de terrain en vue de la saison prochaine, sans intention de bouger lors du mercato d'hiver, sauf si une blessure ou des circonstances imprévues imposent le recrutement d'un nouveau joueur.
Zubimendi reste l'un des noms évoqués, même si le joueur est davantage apprécié par Mourinho que par la direction du club, sans que cet intérêt soit lié à un éventuel départ d'Endrick.
Arsenal, pour sa part, guette l'occasion de rééditer le coup Martin Ødegaard, recruté par le club londonien en provenance du Real Madrid avant de devenir l'un des piliers du projet de l'entraîneur Mikel Arteta. Arsenal estime qu'Endrick pourrait représenter un investissement similaire, d'autant plus qu'il s'agit d'un jeune talent qui avait déjà attiré l'attention des recruteurs du club madrilène, Juni Calafat en tête. Mais le Real Madrid n'a pas l'intention de faciliter cette démarche ni de se lancer dans un échange.
Si Arsenal veut s'attacher les services de l'attaquant brésilien, il devra formuler une offre financière qui satisfasse le Real Madrid, et le joueur lui-même devra être convaincu de partir définitivement. Cela ne semble pas simple, compte tenu de sa volonté de prouver sa valeur sous le maillot madrilène : réussir au Santiago Bernabéu est pour lui un objectif essentiel. Mourinho, de son côté, compte davantage sur lui lors de la seconde moitié de saison, quand la course aux titres s'intensifiera.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.