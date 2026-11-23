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Sur le marché des transferts, le Real Madrid veut renforcer son milieu de terrain en vue de la saison prochaine. Arsenal tente d'en profiter en s'appuyant sur l'intérêt du club madrilène pour Martín Zubimendi et propose un échange incluant l'attaquant brésilien Endrick. Mais ce scénario s'est heurté à un refus clair de la direction du club et de l'entraîneur José Mourinho.

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Le Real Madrid a totalement écarté l'idée de se séparer d'Endrick lors du mercato d'hiver pour faciliter l'arrivée de Zubimendi, malgré les spéculations qui circulent en Angleterre sur un possible transfert du milieu d'Arsenal au Santiago Bernabéu en échange de l'attaquant brésilien. Le club assure traiter les dossiers des deux joueurs de manière distincte.

La position de Mourinho a été claire lors de la conférence de presse précédant le match contre le Celta Vigo au Santiago Bernabéu, lorsqu'il a insisté sur l'importance du maintien d'Endrick : « Pour moi, le Real Madrid est plus important qu'Endrick. C'est une personne formidable et je l'apprécie beaucoup, mais le Real Madrid a besoin de lui, et l'entraîneur du Real Madrid a aussi besoin de lui. » Un message qui traduit sa volonté de conserver le joueur dans le projet de l'équipe.

Malgré le temps de jeu limité de l'attaquant brésilien en raison de l'abondance des options offensives, Mourinho a commencé à lui accorder davantage de minutes après son début de saison difficile.

Endrick devance par ailleurs Carlos Espí dans la hiérarchie offensive, malgré l'efficacité affichée par ce dernier, et passe également avant Brahim Díaz pour le poste d'ailier droit, grâce à sa capacité à occuper plusieurs postes sur le front de l'attaque.

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De son côté, le Real Madrid continue d'étudier ses besoins au milieu de terrain en vue de la saison prochaine, sans intention de bouger lors du mercato d'hiver, sauf si une blessure ou des circonstances imprévues imposent le recrutement d'un nouveau joueur.

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Zubimendi reste l'un des noms évoqués, même si le joueur est davantage apprécié par Mourinho que par la direction du club, sans que cet intérêt soit lié à un éventuel départ d'Endrick.

Arsenal, pour sa part, guette l'occasion de rééditer le coup Martin Ødegaard, recruté par le club londonien en provenance du Real Madrid avant de devenir l'un des piliers du projet de l'entraîneur Mikel Arteta. Arsenal estime qu'Endrick pourrait représenter un investissement similaire, d'autant plus qu'il s'agit d'un jeune talent qui avait déjà attiré l'attention des recruteurs du club madrilène, Juni Calafat en tête. Mais le Real Madrid n'a pas l'intention de faciliter cette démarche ni de se lancer dans un échange.

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Si Arsenal veut s'attacher les services de l'attaquant brésilien, il devra formuler une offre financière qui satisfasse le Real Madrid, et le joueur lui-même devra être convaincu de partir définitivement. Cela ne semble pas simple, compte tenu de sa volonté de prouver sa valeur sous le maillot madrilène : réussir au Santiago Bernabéu est pour lui un objectif essentiel. Mourinho, de son côté, compte davantage sur lui lors de la seconde moitié de saison, quand la course aux titres s'intensifiera.