Arsenal - Fin de saison pour Mustafi

Mauvaise nouvelle pour et Shkodran Mustafi, forfait pour les deux derniers matchs de la saison des Gunners, et qui manquera donc la finale de Cup le 1er août prochain contre .

Le défenseur était sorti sur blessure lors de la demi-finale contre , avant de manquer la défaite à .

Le joueur s'est blessé à "l'ischio jambier droit lors du match contre Manchester City. Il manquera les autres matchs de cette saison. De plus amples détails sur le programme de récupération seront confirmés dans les prochains jours", a écrit le club dans un communiqué.

Shkodran Mustafi will miss the remaining matches of this season.



🗞 Full team news update ahead of #ARSWAT 👇