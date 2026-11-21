Comment regarder Arsenal féminin - West Ham United féminin avec un VPN

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Présentation du match

WSL Série printemps - Journée 11 22 nov. 2026 - 09:30 Emirates Stadium

Arsenal féminin reçoit West Ham United féminin à l’Emirates Stadium pour un match de WSL, alors que les deux équipes traversent des périodes très différentes cette saison.

L’Arsenal de Renee Slegers aborde cette rencontre sans avoir gagné à domicile cette saison. L’équipe a fait match nul lors de ses cinq rencontres de WSL à l’Emirates, la dernière s’étant soldée par un 1-1 contre London City Lionesses. Mary Earps y a réalisé huit arrêts pour priver Arsenal des trois points. Ce résultat a laissé Arsenal à la sixième place du classement, et la défaite 0-2 contre Lyon en Ligue des champions féminine en milieu de semaine n’a guère réduit la pression sur Slegers, qui doit trouver la formule pour gagner à domicile.

Frida Maanum s’est particulièrement illustrée pour Arsenal ces dernières semaines, en marquant lors de chacun des trois derniers matches de son équipe. La milieu norvégienne aura besoin du soutien de ses coéquipières si Arsenal veut enfin mettre fin à sa série de matches nuls à domicile.

West Ham arrive en meilleure forme. L’équipe de Rita Guarino a subi une défaite 5-0 contre Manchester City plus tôt ce mois-ci, mais a depuis réagi avec une victoire 2-0 contre Charlton Athletic en WSL, puis un succès 3-0 face à Wolverhampton WFC en Coupe de la WSL. Neuvième de WSL, West Ham cherchera à obtenir un résultat contre une équipe qui n’a pas encore gagné à domicile cette saison.

Le bilan d’Arsenal face à West Ham est impressionnant, même si les récents résultats de l’équipe de Guarino laissent penser que la tâche ne sera pas simple. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de WSL.

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