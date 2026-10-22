Arsenal FC, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui retransmet les matchs des Gunners en direct à la télévision et en streaming ?

Arsenal fait partie des valeurs sûres du football anglais et européen de haut niveau. Semaine après semaine, les Gunners sont sous les projecteurs, sur le terrain comme dans les médias. Mais pour suivre tous leurs matches officiels, mieux vaut savoir où chercher. Les droits de diffusion varient en effet selon les compétitions. Voici les diffuseurs à connaître pour ne manquer aucun match d’Arsenal.

FC Arsenal, toutes les informations sur les diffusions en un coup d’œil : qui diffuse les matches des Gunners en direct à la télévision et en streaming ?

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En Allemagne, les droits de la Premier League restent détenus par Sky. La chaîne payante diffuse tous les matches en direct, individuellement ou en multiplex. Les rencontres d’Arsenal y sont donc toutes disponibles. Ceux qui préfèrent le streaming peuvent suivre l’ensemble des matches sur Sky Go ou via le service WOW .

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Depuis la saison 2025/26, Sky a nettement étoffé son offre de football anglais : outre la Premier League, la chaîne diffuse également en direct les matches de la Carabao Cup. Les éventuelles rencontres d’Arsenal en Coupe de la Ligue sont donc elles aussi toutes couvertes.

La prestigieuse FA Cup et le FA Community Shield sont diffusés en exclusivité par DAZN . Le service de streaming retransmet en direct tous les matches concernés, dont, bien entendu, toutes les rencontres d’Arsenal.

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En Ligue des champions, les droits de diffusion sont partagés entre plusieurs diffuseurs. La majeure partie des matches d’Arsenal est retransmise en direct sur DAZN. Amazon Prime Video propose également une affiche de choix chaque mardi, parfois avec une équipe anglaise.

À partir de la saison 2027/28, la répartition changera en profondeur : le service de streaming Paramount+ fera son entrée dans la diffusion de la Ligue des champions et retransmettra la majorité des matches. Tous les détails sur la nouvelle répartition des droits sont disponibles ici.

Si Arsenal atteint la finale de la Ligue des champions, celle-ci sera également diffusée en clair, comme à l’accoutumée. En Allemagne, le ZDF est le diffuseur de référence pour la finale.

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FC Arsenal, toutes les informations sur les diffusions en un coup d’œil : le direct commenté de SPOX

Nous commentons en direct de nombreux matches de Ligue des champions ainsi que certaines grandes affiches de Premier League. Vous trouverez ici les liens vers ces directs.

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