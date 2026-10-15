Arsenal fait partie des valeurs sûres du football anglais et européen de haut niveau. Semaine après semaine, les Gunners sont sous les projecteurs, sur le terrain comme dans les médias. Pour suivre tous leurs matches officiels, il faut toutefois s’y retrouver : selon la compétition, les droits de diffusion appartiennent à différents diffuseurs. Voici sur quelles chaînes suivre Arsenal et comment ne manquer aucun match.

FC Arsenal : toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matches des Gunners en direct à la télévision et en streaming ?

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En Allemagne, les droits de la Premier League restent détenus par Sky, qui diffuse tous les matches en direct, individuellement ou en multiplex. Les rencontres d’Arsenal y sont donc toutes proposées. Pour les regarder en streaming, il est possible de passer par Sky Go ou par le service WOW .

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Depuis la saison 2025/26, Sky a considérablement élargi son offre de football anglais : outre la Premier League, le diffuseur propose également les matches de la Carabao Cup en direct. Tous les éventuels matches d’Arsenal dans cette coupe de la Ligue sont donc couverts.

La prestigieuse FA Cup et le FA Community Shield sont diffusés en exclusivité par DAZN . Le service de streaming propose en direct tous les matches concernés, dont, bien entendu, toutes les rencontres d’Arsenal.

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En Ligue des champions, les droits de diffusion sont partagés entre plusieurs diffuseurs. La majeure partie des matches d’Arsenal est retransmise en direct sur DAZN. De son côté, Amazon Prime Video diffuse chaque mardi une affiche de son choix, parmi lesquelles peuvent figurer des rencontres impliquant des clubs anglais.

À partir de la saison 2027/28, la répartition changera en profondeur : le service de streaming Paramount+ fera son entrée dans la diffusion de la Ligue des champions et retransmettra la majorité des matches. Tous les détails de cette nouvelle répartition des droits sont disponibles ici.

Si Arsenal atteint la finale de la Ligue des champions, celle-ci sera également diffusée en clair, comme d’habitude. En Allemagne, le ZDF est la chaîne de référence pour la finale.

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FC Arsenal : toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil. Les directs commentés de SPOX

Nous suivons en direct commenté de nombreux matches de Ligue des champions et certaines grandes affiches de Premier League. Vous trouverez ces directs commentés ici.

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