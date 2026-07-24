Il semble qu'Ollie Watkins, l'attaquant d'Aston Villa, sera l'un des noms les plus en vue sur le marché des transferts de cet été, sa situation étant suivie de près par les deux poids lourds de la Premier League anglaise, Manchester United et Arsenal, en plus d'un large intérêt de la part de plusieurs clubs anglais et européens pour le joueur âgé de 30 ans.

Selon le journal britannique « The Sun », Aston Villa a d'ores et déjà fait avorter une démarche ambitieuse du club turc de Fenerbahçe, qui s'apprêtait à formuler une offre d'une valeur de 30 millions de livres sterling (35 millions d'euros) pour s'attacher les services de l'attaquant international anglais. Le club anglais a en effet clairement indiqué qu'il n'accepterait pas de se séparer du joueur, mettant ainsi un terme aux négociations dès leurs prémices.

Le géant turc caressait l'espoir d'attirer Watkins avec un contrat de trois ans assorti d'un salaire annuel compris entre 7,5 et 8,5 millions de livres sterling.

Dans le même temps, Arsenal manifeste un intérêt sérieux pour le recrutement de Watkins, à mesure que se multiplient les informations sur un possible départ de son attaquant brésilien Gabriel Jesus. Cette situation a poussé l'entraîneur Mikel Arteta à rechercher des options offensives de remplacement, plaçant ainsi l'attaquant d'Aston Villa en tête de la liste des priorités des Gunners.

De son côté, Manchester United observe la scène de près, mais avec une vision différente. La possibilité d'un départ de Joshua Zirkzee vers le championnat italien incite les Red Devils à explorer de nouvelles options en attaque. Dans le cas où l'attaquant néerlandais rejoindrait la Juventus ou la Roma, on s'attend à ce que United présente une offre officielle pour recruter Watkins.

La situation financière d'Aston Villa pourrait jouer un rôle décisif dans la définition de l'avenir du joueur la saison prochaine. Selon les sources, le club pourrait envisager d'accepter des offres avoisinant les 40 millions de livres sterling, alors que la puissance financière des clubs de Premier League se profile comme un facteur clé susceptible de venir à bout de la détermination d'Aston Villa à conserver sa vedette.