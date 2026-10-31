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Arsenal et Newcastle United, deux clubs de Premier League, s’apprêtent à rivaliser avec le géant allemand Bayern Munich pour recruter Eduardo Pape, jeune prodige du milieu de terrain de Cruzeiro. Bien qu’il n’ait pas encore fait ses débuts en équipe première au Brésil, le joueur de 17 ans a déjà attiré l’attention de recruteurs de grands clubs européens grâce à ses prestations pleines de maturité chez les jeunes.

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Les cadors européens suivent un prodige brésilien

Selon TEAMtalk, les deux clubs de Premier League suivent de près la progression du jeune milieu défensif, alors que la concurrence s'intensifie avec le Bayern Munich, géant de Bundesliga. Après s'être illustré dans les équipes des moins de 17 ans et des moins de 18 ans de Cruzeiro, le jeune joueur a été comparé, par son style, aux grands milieux espagnols Busquets et Rodri. Les recruteurs ont salué son intelligence de placement et sa capacité à dicter le rythme des matches depuis le milieu de terrain.

Un prix inférieur à la clause libératoire attire les prétendants étrangers

Cruzeiro détient actuellement la majorité des droits économiques du joueur et l'a lié à un contrat courant jusqu'en 2029, assorti d'une clause libératoire élevée de 100 millions d'euros (83,3 millions de livres / 111,6 millions de dollars) pour les clubs étrangers. Toutefois, des sources indiquent que le club brésilien serait disposé à autoriser son départ pour une somme plus réaliste, de l'ordre de 40 millions d'euros (33,3 millions de livres / 44,6 millions de dollars).

Si Arsenal et Newcastle restent bien placés pour obtenir sa signature, le Bayern a intensifié ses démarches plus tôt ce mois-ci en envoyant un recruteur observer Pape lors de l'UEFA Friendship Cup, disputée par des équipes de moins de 18 ans en Suisse. Son contrat actuel courant encore pour trois ans, Cruzeiro n'est soumis à aucune pression financière immédiate pour le vendre et compte poursuivre sa formation au sein du club à court terme.

D'autres grands clubs suivent les tournois de jeunes

L'intérêt pour ce meneur de jeu en retrait dépasse largement les trois principaux prétendants actuels, après ses prestations remarquées lors du Championnat sud-américain des moins de 17 ans plus tôt cette année. Manchester City, Chelsea et Bournemouth, autres clubs de Premier League, avaient tous envoyé des recruteurs observer ses performances lors de ce tournoi.

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Par ailleurs, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, Villarreal et Monaco figurent également parmi les clubs intéressés par le milieu de terrain. Malgré le nombre croissant de prétendants à travers l'Europe, aucune offre officielle n'a encore été déposée : les clubs intéressés se contentent pour l'essentiel de suivre sa progression à distance jusqu'à sa majorité.

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Les règles liées à l'âge retardent un transfert en Angleterre

Les règles de transfert instaurées après le Brexit empêchent les clubs britanniques de recruter des joueurs étrangers de moins de 18 ans. Pape ne pourra donc rejoindre la Premier League qu'au mercato estival suivant son 18e anniversaire, en mars 2027. Cruzeiro devrait par conséquent conserver le milieu de terrain au cours des prochains mois, tandis qu'il tentera de s'imposer en équipe première. Les cellules de recrutement des grands clubs européens continueront néanmoins de suivre sa progression à l'approche des deux prochains mercatos.