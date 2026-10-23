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Arsenal et Liverpool, deux poids lourds de la Premier League, ont intensifié leur suivi d’Aleksey Batrakov, le meneur de jeu de Galatasaray, après avoir envoyé des représentants l’observer lors d’un match européen cette semaine. L’attaquant russe de 21 ans s’est rapidement fait remarquer en Turquie depuis son transfert cet été en provenance du Lokomotiv Moscou, le club de son enfance.

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Des recruteurs anglais assistent à une victoire en France

Selon TEAMtalk, des représentants d’Arsenal et de Liverpool se sont rendus dans le nord de la France mercredi soir pour observer sur place le milieu offensif russe. Les recruteurs des deux clubs ont été impressionnés par le jeune joueur, buteur lors de la victoire 4-2 du club stambouliote face à Lille. Manchester United, Chelsea et Manchester City suivent également ce talent émergent depuis le début de l’été.

Un transfert en Turquie contourne les sanctions gouvernementales

Getty Images

Les clubs anglais ne pouvaient auparavant pas négocier directement avec le Lokomotiv en raison des sanctions imposées par le gouvernement britannique dans le cadre de la guerre en Ukraine, qui limitaient les transactions avec les clubs russes. Son transfert à Istanbul pour 25 millions d’euros a toutefois levé cet obstacle et permet désormais aux clubs de Premier League intéressés de tenter de le recruter.

Galatasaray s’est empressé d’obtenir sa signature après avoir mis fin à sa quête de Bruno Fernandes, profitant du choix du Paris Saint-Germain de donner la priorité aux dossiers Ferran Torres et Maghnes Akliouche, bien que le club parisien ait également suivi le meneur de jeu.

Depuis son arrivée en Turquie, le milieu de terrain s’est rapidement adapté à son nouvel environnement, inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives lors de ses six premières titularisations.

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Une clause contractuelle attire les grands clubs

Si le club de Süper Lig se réjouit de l’apport immédiat de sa recrue estivale et ne souhaite pas la vendre, une clause précise de son contrat pourrait lui retirer toute marge de manœuvre.

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Le contrat de Batrakov comprend une clause libératoire d’environ 50 millions de livres sterling, applicable exclusivement aux clubs évoluant dans les quatre grands championnats européens, en Angleterre, en Espagne, en Italie et en Allemagne.

Le paiement de cette somme fixe rapporterait au club turc environ le double du montant versé au Lokomotiv, tout en offrant aux clubs de Premier League intéressés un moyen direct de boucler le transfert.

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Une bataille à cinq se profile

Getty Images

En envoyant des recruteurs assister au match contre Lille, Arsenal et Liverpool ont franchi une étape notable alors qu’ils évaluent la possibilité de concrétiser leur intérêt lors des prochains marchés des transferts. Trois de leurs rivaux anglais suivant également de près sa progression, une âpre bataille à cinq entre clubs de Premier League pourrait s’engager si le joueur maintient son niveau de performance. Pour l’heure, Batrakov cherchera à confirmer ses débuts prometteurs à Istanbul sous le regard des grands clubs européens.