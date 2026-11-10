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Arsenal, champion de Premier League, et l’Atlético de Madrid pourraient, selon certaines informations, négocier un échange hivernal retentissant. Dans le cadre de cette opération envisagée, le milieu de terrain Martin Zubimendi prendrait la direction de la capitale espagnole, tandis que l’attaquant Julian Alvarez ferait son retour dans le football anglais sous les couleurs d’Arsenal.

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Un échange retentissant envisagé entre Arsenal et Atletico Madrid

Arsenal et Atletico Madrid pourraient s'entendre sur un échange majeur lors du prochain mercato hivernal. Selon le média espagnol RNE, le milieu défensif Martin Zubimendi pourrait rejoindre le Metropolitano, tandis que l'attaquant argentin Julian Alvarez prendrait la direction du nord de Londres.

Zubimendi est arrivé à l'Emirates Stadium en juillet 2025 pour un montant estimé à 55,8 millions de livres sterling, après un passage riche en trophées à la Real Sociedad.

Cependant, l'international espagnol a vu ses occasions de jouer en équipe première se réduire cette saison.

Zubimendi manque de temps de jeu dans un milieu très concurrentiel

Présent lors de chaque match de championnat pendant la saison 2025–26, conclue par le titre d'Arsenal, Zubimendi n'occupe plus qu'un rôle secondaire sous les ordres de Mikel Arteta cette saison.

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Le joueur de 27 ans n'a disputé que 100 minutes en Premier League, sans aucune titularisation, face à la forte concurrence de Declan Rice, Bruno Guimaraes, Myles Lewis-Skelly et Mikel Merino.

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« L'été dernier, Zubimendi aurait pu quitter Arsenal, et il a même été question du Real Madrid », a rapporté Silvia Barba, directrice des sports de RNE. « Il pourrait rejoindre Atletico Madrid lors du mercato hivernal en remplacement de Julian. »

Alvarez traverse une période difficile sous les ordres de Diego Simeone

Alvarez connaît lui aussi un début de saison frustrant en Espagne, après son transfert record de 95 millions d'euros en provenance de Manchester City en août 2024.

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Auteur de 20 buts en 49 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, le vainqueur de la Coupe du monde n'a inscrit que deux buts en 12 apparitions avec l'équipe de Diego Simeone.

« Arsenal apprécie Julian, qui n'est manifestement toujours pas en forme », a ajouté Barba au sujet de la situation de l'attaquant. « La relation entre Atletico Madrid et Julian ne fonctionne pas. »

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Le mercato hivernal pourrait permettre de débloquer la situation

Alvarez a clairement exprimé son souhait de quitter Atletico Madrid cet été, après l'échec d'un éventuel transfert à Barcelone.

Alors que les deux joueurs cherchent un nouveau départ pour relancer leurs saisons respectives, un échange à la mi-saison pourrait résoudre des problèmes tactiques pour les deux clubs.

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Arsenal et Atletico Madrid continueront de suivre la situation à l'approche de la clôture du mercato hivernal.