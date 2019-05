Arsenal et Emery doublement prévenus après le fiasco du Barça

Unai Emery, le coach d'Arsenal, a reconnu que son équipe n'est pas à l'abri d'une défaite par plusieurs buts d'écart, jeudi en demie retour de la C1.

a fait un pas important vers la finale de la Ligue des Champions en dominant Valence jeudi dernier à l'Emirates Stadium. Les Gunners sont en ballotage favorable, mais encore loin d'être qualifiés. Ils s'avancent d'ailleurs vers ce rendez-vous en avec prudence, surtout après ce qui s'est passé mardi en Ligue des Champions.

a déjoué tous les pronostiques en renversant le Barça avec quatre buts marqués lors de la seconde manche (4-0). Un exploit retentissant qui n'a pas échappé à l'attention d'Unai Emery. L'entraineur de l'équipe londonienne espère que ce résultat maintiendra ses hommes en éveil lors de leur déplacement à Mestalla.

"Pour nous, c’est le même message. Nous avons joué l'aller à Londres, nous restons à 50-50 pour les deux équipes et après le match aller, le résultat ne change pas mon idée, a lâché l'ex-coach du PSG lors de la conférence de presse d'avant match. Ce sera très difficile ici et nous avons plein d'exemples qui sont sorties dans cette situation. Pas seulement hier. Mais sachant que c'est difficile, nous jouerons avec ambition et motivation, et la préparation doit être bonne. Notre idée est de jouer le match pour gagner. Vous voulez gagner, vous devez marquer".

Il a aussi été demandé à Emery s'il ne craint de vivre une fin de saison cauchemardesques, avec une élimination en C3 qui sera suivie d'une place hors du Top 4 anglais. Sa réponse : "Nous avons commencé avec deux itinéraires possibles pour la , l’un en et le deuxième en Europa League, et nous parlons d’Europa League comme du seul titre possible. Nous voulons jouer pour remporter le trophée et aussi pour accéder à la C1. Nous savons que cela va être difficile et que notre meilleure chance de voir la Ligue des Champions c'est via cette épreuve. Avec une grande ambition, beaucoup de motivation, une forte mentalité, on veut savourer ce match. Des matchs comme celui-ci, à l'extérieur, contre une équipe difficile, et pour un objectif important c'est toujours positif pour nous".