adidas SPZL F.C. a officiellement tourné son regard vers le nord de Londres, en s’associant à Arsenal F.C. pour une première collection capsule automne/hiver 2026 qui fait le lien entre le riche héritage de la sous-culture footballistique et le design lifestyle moderne.

Conçue sous l’œil expert du curateur de la marque Gary Aspden, la ligne continue de développer l’esthétique établie lors du lancement initial de SPZL F.C. en 2024, en fusionnant avec fluidité l’énergie de la culture des jours de match avec une élégance pensée pour le quotidien.

Pour célébrer cette sortie, adidas a dévoilé une campagne haut de gamme inspirée des jours de match à l’Emirates Stadium et des sous-cultures distinctives qui entourent le club. Pour donner vie à cette vision, un impressionnant casting de talents du football de différentes générations a été réuni, emmené par l’emblématique capitaine des « Invincibles » et vainqueur de la Coupe du monde Patrick Vieira, aux côtés de l’actuel capitaine de l’équipe masculine Martin Ødegaard et de la star féminine Chloe Kelly.

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À eux trois, ils incarnent le lien puissant entre le style, le football et la communauté qui fait vivre ce sport. La collection FW26 elle-même met l’accent sur des interprétations inspirées de l’héritage de silhouettes classiques du sportswear, avec en vedette la nouvelle footprint Arsenal SPZL F.C. ZX7300.

La gamme textile s’articule autour d’un remarquable maillot manches courtes bleu nuit, agrémenté de trois bandes jaunes vives et de détails graphiques SPZL blancs exclusifs, accompagné d’un polo à manches longues, d’une veste de survêtement zippée sur toute la longueur et d’un pantalon de survêtement assorti, conçus pour un look épuré prêt pour les tribunes.

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