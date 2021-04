Arsenal espère un retour de Tierney d'ici quatre à six semaines

Arsenal, qui jouera jeudi soir son quart de finale aller de la Ligue Europa à l'Emirates Stadium contre le Slavia Prague, a publié ce mercredi un communiqué faisant le point sur la santé de plusieurs de ses joueurs.

Blessé samedi lors de la rencontre perdue 0-3 face à Liverpool, Kieran Tierney souffre d'une lésion du ligament du genou gauche. L'international écossais sera indisponible de quatre à six semaines mais ne sera pas opéré.

Concernant Martin Odegaard, le Norvégien a été touché à la cheville droite lors de la rencontre entre la Norvège et Gibraltar pendant la trêve internationale. S'il a joué 90 minutes contre Liverpool, sa cheville sera réexaminée avant le match contre le Slavia Prague afin de voir si le joueur est apte à 100%.

Absents face à Liverpool Bukayo Saka, Emile Rowe-Smith et Granit Xhaka ont repris l'entraînement et sont à la disposition de leur entraîneur, Mikel Arteta, pour le match de Ligue Europa.

Enfin, David Luiz, blessé fin mars, a été opéré avec succès au genou droit ce week-end. Arsenal n'a pas précisé la durée de sa convalescence mais le club londonien espère le voire reprendre le chemin de l'entraînement dans les semaines à venir.

🗞 An update from our medical team#UEL