Arsenal envisage une offre de 50 millions d’euros pour Gadou
Gadou réalise un début de saison exceptionnel au Borussia Dortmund et a attiré l’attention des plus grands clubs européens. Selon The Daily Briefing, Arsenal possède actuellement une longueur d’avance pour obtenir sa signature l’été prochain.
Arsenal souhaite faire venir le joueur de 19 ans dans le nord de Londres pour offrir une concurrence directe à sa charnière centrale composée de William Saliba et Gabriel Magalhaes. Selon certaines informations, le club envisage déjà une offre de 50 millions d’euros pour faire venir le Français d’Allemagne. Du haut de ses 1,95 m, le natif d’Aubervilliers s’est rapidement imposé comme l’un des défenseurs centraux les plus en vue de Bundesliga.
Une vive concurrence parmi les grands clubs européens
Recruter Gadou ne sera pas simple pour le club londonien, car plusieurs concurrents suivent la situation de près. Manchester United et Liverpool sont également dans la course, tout comme le géant espagnol, le Real Madrid.
Le PSG reste lui aussi dans la course et n’exclut pas de faire revenir dans la capitale française, au cours des prochains mois, celui qui a été formé dans son centre de formation. Luis Campos et Luis Enrique continuent de suivre de près les performances de Gadou. Le club parisien cherche à renforcer sa défense centrale en prévision de la succession, à moyen terme, de son capitaine Marquinhos.
Une ascension rapide du PSG à Dortmund
Gadou est devenu très rapidement l’un des jeunes défenseurs les plus convoités d’Europe. Formé au PSG, il a quitté Paris en 2024, lorsque le club français l’a vendu à Salzbourg pour 10 millions d’euros.
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Après deux ans en Autriche, Gadou a rejoint Dortmund, où sa progression s’est encore accélérée. Avec l’actuel leader de Bundesliga, il a reçu de nombreux éloges dans le football allemand malgré son jeune âge.
Sa réputation grandissante n’est pas non plus passée inaperçue sur la scène internationale. Au vu de sa rapide ascension, il ne serait guère surprenant que Gadou entre dans les réflexions de Zinedine Zidane au cours des prochains mois.
Dortmund veut conserver le jeune Français
Alors que tant de grands clubs s’intéressent à lui, il reste difficile de prédire où Gadou jouera la saison prochaine. Une chose est sûre : le jeune défenseur ne manquera pas d’options à l’ouverture du mercato estival.
Dortmund ne devrait pas laisser partir son joueur si convoité sans se battre. En tête de la Bundesliga, le club allemand devrait faire tout son possible pour convaincre Gadou de rester au moins une saison de plus. Pour l’heure, la course reste très ouverte, tandis qu’Arsenal, le PSG et leurs concurrents européens attendent de passer à l’action.