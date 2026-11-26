Partager Suivez GOAL sur Google

Arsenal serait en tête de la course pour recruter Joane Gadou, jeune défenseur du Borussia Dortmund. Une offre de 50 millions d’euros serait déjà envisagée pour le joueur de 19 ans. Le club londonien fait toutefois face à une vive concurrence, notamment celle du Paris Saint-Germain, ancien club de Gadou, alors qu’une bataille se profile pour le mercato estival.

Publicité

Arsenal envisage une offre de 50 millions d’euros pour Gadou

Gadou réalise un début de saison exceptionnel au Borussia Dortmund et a attiré l’attention des plus grands clubs européens. Selon The Daily Briefing, Arsenal possède actuellement une longueur d’avance pour obtenir sa signature l’été prochain.

Arsenal souhaite faire venir le joueur de 19 ans dans le nord de Londres pour offrir une concurrence directe à sa charnière centrale composée de William Saliba et Gabriel Magalhaes. Selon certaines informations, le club envisage déjà une offre de 50 millions d’euros pour faire venir le Français d’Allemagne. Du haut de ses 1,95 m, le natif d’Aubervilliers s’est rapidement imposé comme l’un des défenseurs centraux les plus en vue de Bundesliga.

Une vive concurrence parmi les grands clubs européens

Recruter Gadou ne sera pas simple pour le club londonien, car plusieurs concurrents suivent la situation de près. Manchester United et Liverpool sont également dans la course, tout comme le géant espagnol, le Real Madrid.

Le PSG reste lui aussi dans la course et n’exclut pas de faire revenir dans la capitale française, au cours des prochains mois, celui qui a été formé dans son centre de formation. Luis Campos et Luis Enrique continuent de suivre de près les performances de Gadou. Le club parisien cherche à renforcer sa défense centrale en prévision de la succession, à moyen terme, de son capitaine Marquinhos.

Publicité Publicité

Une ascension rapide du PSG à Dortmund

Gadou est devenu très rapidement l’un des jeunes défenseurs les plus convoités d’Europe. Formé au PSG, il a quitté Paris en 2024, lorsque le club français l’a vendu à Salzbourg pour 10 millions d’euros.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Après deux ans en Autriche, Gadou a rejoint Dortmund, où sa progression s’est encore accélérée. Avec l’actuel leader de Bundesliga, il a reçu de nombreux éloges dans le football allemand malgré son jeune âge.

Sa réputation grandissante n’est pas non plus passée inaperçue sur la scène internationale. Au vu de sa rapide ascension, il ne serait guère surprenant que Gadou entre dans les réflexions de Zinedine Zidane au cours des prochains mois.

Publicité

Dortmund veut conserver le jeune Français

Alors que tant de grands clubs s’intéressent à lui, il reste difficile de prédire où Gadou jouera la saison prochaine. Une chose est sûre : le jeune défenseur ne manquera pas d’options à l’ouverture du mercato estival.

Dortmund ne devrait pas laisser partir son joueur si convoité sans se battre. En tête de la Bundesliga, le club allemand devrait faire tout son possible pour convaincre Gadou de rester au moins une saison de plus. Pour l’heure, la course reste très ouverte, tandis qu’Arsenal, le PSG et leurs concurrents européens attendent de passer à l’action.