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Mikel Arteta s’inquiète de la menace croissante que représentent les drones dans le football moderne, après la divulgation en ligne d’images d’un entraînement du Manchester United de Mauricio Pochettino. L’entraîneur d’Arsenal reconnaît que le club travaille désormais en étroite collaboration avec des spécialistes pour préserver la confidentialité de ses préparations tactiques.

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La diffusion d’images filmées à Carrington soulève des inquiétudes en Premier League

Le premier entraînement de Pochettino à Carrington en tant qu’entraîneur de Manchester United a été filmé cette semaine par un opérateur de drone non autorisé, puis mis en ligne sur YouTube. La personne à l’origine de la vidéo de 12 minutes s’est depuis excusée et l’a supprimée .

Si les clubs utilisent régulièrement leurs propres drones pour filmer et analyser les séances, la surveillance extérieure devient un problème grandissant. Arsenal a connu une perturbation similaire le mois dernier, lorsque sa défaite à Fleetwood au quatrième tour de la Coupe de la Ligue anglaise a été interrompue pendant huit minutes après qu’un drone a survolé le terrain .

Arteta reconnaît qu’Arsenal s’appuie sur des spécialistes pour contrer les drones

Interrogé sur l’intrusion à Carrington, Arteta a qualifié la situation de « problème grave » et mis en garde contre la multiplication des menaces technologiques en Premier League. Il a déclaré : « C’est très délicat. Nous avons aussi connu un épisode contre Fleetwood. On voit également ce qui se passe dans le monde.

« Je ne sais évidemment pas quelle est la solution, mais la technologie progresse. La capacité à pénétrer dans les systèmes augmente très rapidement et nous devons en être pleinement conscients. Mais, pour être honnête, je ne peux pas vous dire quelle est la solution. »

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Bien qu’Arsenal emploie du personnel chargé de surveiller le ciel et de protéger l’équipe, l’entraîneur de 44 ans a souligné que l’application des mesures de sécurité ne relevait pas de ses attributions : « Ils surveillent cela en permanence, au cas où ça se produirait. Mais ce qui s’est passé hier [à Manchester United] est évidemment assez grave.

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« Je ne suis pas un spécialiste, je n’ai pas de solution, je n’en ai aucune idée. Nous avons des personnes qui s’en chargent, ce sont les autorités compétentes. Elles essaient d’empêcher cela et la seule chose que nous puissions faire, c’est collaborer avec elles et tenter de l’éviter. »

Pochettino, ancien mentor d’Arteta au PSG, rejoint son cercle en Premier League

Cet épisode revêt aussi une importance personnelle pour Arteta, qui voyait autrefois Pochettino comme une figure paternelle lorsqu’ils jouaient au Paris Saint-Germain. La nomination de Pochettino signifie que quatre entraîneurs liés de longue date à l’entraîneur d’Arsenal dirigent désormais de grands clubs de Premier League, aux côtés d’Andoni Iraola à Liverpool, de Xabi Alonso à Chelsea et de David Moyes à Everton.

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Revenant sur ces liens après avoir parlé à son ancien coéquipier, Arteta a déclaré : « Quand j’y pense, c’est assez fou : quatre personnes qui ont compté énormément dans ma vie et que je connais depuis tant d’années entraînent maintenant quatre grands clubs de Premier League.

« C’est ce qui est beau. J’ai parlé avec lui [Pochettino]. Il semble ravi, vraiment heureux et très motivé par ce qui l’attend. Je lui souhaite bonne chance. »

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Arsenal se rend à Newcastle tandis que Liverpool attend Pochettino

Arsenal retrouve la Premier League samedi soir, avec un déplacement d’Arteta et de son équipe à Newcastle. Le lendemain, Pochettino, ancien sélectionneur des États-Unis, sera immédiatement mis à l’épreuve lorsque Manchester United se rendra à Liverpool, où il se mesurera à Iraola, autre proche d’Arteta.

En dehors du terrain, Arsenal et ses rivaux de Premier League doivent rester vigilants et continuer à collaborer avec des spécialistes et les autorités extérieures pour prévenir de nouvelles intrusions de drones.