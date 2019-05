Arsenal, Emery : "Hazard est dans le quintet des meilleurs du monde"

L'entraîneur des Gunners a admis que stopper l'international belge sera la clé pour son équipe en finale de la Ligue Europa.

va devoir venir à bout de pour remporter la . Et qui dit Chelsea, dit Eden Hazard. L'international belge a porté les Blues, parfois à bout de bras, cette saison. L'ancien ailier de a réalisé une saison accomplie et, lui qui est annoncé avec insistance au pour la saison prochaine, espère probablement terminer sa saison, et peut-être même sa carrière avec les Blues, en beauté en remportant une nouvelle Ligue Europa.

Dans un entretien accordé à El Mundo, Unai Emery est conscient du danger que représente Eden Hazard. Pour l'Espagnol, la clé de cette finale de C3 sera de stopper l'international belge : "Nous connaissons bien Chelsea, une équipe avec une qualité et un niveau physique élevé. Eden Hazard est un joueur de moments, mais de moments décisifs. C'est ce que nous devons éviter. Chelsea est capable de gagner grâce à lui, et il a cette capacité que je n'ai vue que chez Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ou Mohamed Salah".

"Arsenal est parmi les 10 meilleurs clubs d'Europe"

"Pour moi, il est dans le quintet des meilleurs joueurs du monde. , par exemple, a remporté sa deuxième mais l'a fait davantage grâce à son collectif. C'est une équipe plus complète, comme , malgré la contribution de Harry Kane et Heung-Min Son", a ajouté l'entraîneur des Gunners. Unai Emery est heureux de sa première saison à Arsenal et espère la conclure en beauté avec un titre.

"Je n'ai pas promis de titres, j'ai promis d'être compétitif. Ce que Arsène Wenger a fait dans ce club est très volumineux. Il a réussi à donner une touche de qualité pour rendre le jeu plus fluide et coloré, mais il a perdu peu à peu le gène compétitif. C’est ce qui m’a été transmis et pour lequel j’ai été engagé quand j’ai interviewé par Raul Sanllehi et les propriétaires. Le potentiel économique de , Manchester City ou est plus grand que le nôtre, mais par son histoire et sa structure, Arsenal fait partie des 10 meilleurs clubs d'Europe et nous devons nous y replonger", a conclu l'Espagnol.

À la recherche d'un trophée depuis 2017, Arsenal a une occasion en or de renouer avec la victoire et qui plus est de remporter pour la première fois de son histoire la Ligue Europa. Finaliste malheureux de la C3 en 2000 contre , finaliste malheureux de la C1 en 2006 contre le , Arsenal veut rompre avec cette malédiction, ce qui donnerait encore plus de valeur à la première saison d'Emery chez les Gunners.