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Arsenal a égalé le meilleur début de saison de son histoire en Premier League grâce à une victoire difficile (1-0) contre Hull City samedi. Ce résultat confirme que l’équipe de Mikel Arteta reste celle à battre dans sa quête de titres nationaux consécutifs.

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Odegaard décisif dans un match âpre à l’Emirates Stadium

Arsenal a fait preuve de la résilience d’un champion samedi après-midi, en décrochant une courte victoire 1-0 face à une équipe de Hull City tenace. Si sa prestation n’a pas eu la fluidité et l’éclat habituels des hommes d’Arteta, seuls les trois points comptaient : Arsenal a provisoirement pris six points d’avance en tête de la Premier League.

La délivrance est finalement venue à la 72e minute grâce au capitaine du club, Martin Odegaard. L’international norvégien a fait parler son instinct de buteur en réagissant le premier après une frappe puissante de Noni Madueke, seulement repoussée en partie par le gardien de Hull, Konstantinos Tzolakis. Sa finition maîtrisée à bout portant a fait exulter l’Emirates Stadium et permis à Arsenal de concrétiser sa domination, même si le score final laissait penser à un match bien plus serré que ne l’indiquaient les statistiques.

Arsenal égale son record de la saison 2022-2023

Cette victoire porte le total d’Arsenal à 27 points après ses 10 premiers matches de championnat cette saison, égalant son meilleur départ en Premier League.

La seule fois où Arsenal avait déjà pris 27 points lors de ses 10 premiers matches remonte à la saison 2022-2023. Le club du nord de Londres avait alors livré une lutte passionnante pour le titre avec Manchester City, entraîné par Pep Guardiola, avant que City ne creuse finalement l’écart pour être sacré avec cinq points d’avance.

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Une décision de la VAR attise la tension en première période

La rencontre n’a pas été exempte de polémique, notamment lors d’une séquence agitée vers la fin de la première période. Le public de l’Emirates Stadium s’est indigné lorsque Kai Havertz a semblé être tiré au sol dans la surface de réparation par le défenseur de Hull, Nobel Mendy.

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Invité à revoir l’action sur l’écran au bord du terrain, l’arbitre Farai Hallam a passé plusieurs instants à examiner le contact. Mais au lieu d’accorder un penalty, il a finalement estimé que Havertz était en position de hors-jeu dans la phase précédant la faute.

Un calendrier hivernal redoutable attend Arsenal

Cette victoire prolonge à 11 matches la série d’invincibilité d’Arsenal à domicile, toutes compétitions confondues, et renforce encore la réputation de forteresse de l’Emirates Stadium. Mais malgré la joie qui règne dans le nord de Londres, une série de rencontres particulièrement difficiles se profile. Après la trêve internationale, Arsenal devra se rendre à St James’ Park pour affronter Newcastle United. L’histoire laisse présager un déplacement compliqué : Arsenal ne s’est imposé qu’une seule fois lors de ses quatre dernières visites à Tyneside.

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Le calendrier ne s’allégera pas à l’approche des fêtes. Arsenal devra disputer des rencontres à fort enjeu en Premier League contre Manchester City et Brentford, ainsi qu’un derby très attendu du nord de Londres face à Tottenham Hotspur. Le club devra également faire ses preuves sur la scène européenne avec deux matches à domicile en Ligue des champions contre les géants continentaux Borussia Dortmund et le Real Madrid.