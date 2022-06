Arsenal : Dybala ouvre la porte à une arrivée en Premier League

L'attaquant international argentin quittera la Juventus cet été en tant qu'agent libre et suscite l'intérêt de plusieurs clubs.

Paulo Dybala, que l'on dit être une cible de transfert estivale pour Arsenal, a laissé entendre qu'un transfert en Premier League l'intéresserait alors qu'il se prépare à être libre à la fin de son contrat avec la Juventus. L'attaquant international argentin a confirmé qu'il allait rompre les liens avec les Bianconeri à la fin de son contrat actuel.

Dybala pas contre découvrir la Premier League ou la Liga

Plusieurs pistes ont été évoquées pour le talentueux joueur de 28 ans, et il admet que de nouveaux défis en Angleterre ou en Espagne l'attirent. La star sud-américaine a passé les sept dernières années à la Juventus, inscrivant 115 buts en 293 apparitions, mais elle est prête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en 2022.

Juventus, Allegri : "Dybala se prenait pour le nouveau Messi"

Interrogé sur ses projets d'avenir, l'homme qui a également été fortement lié à l'Inter Milan, a déclaré à ESPN : "Je suis assez calme, les gens qui travaillent avec moi s'occupent des choses. En Italie, je suis très à l'aise. J'aimerais encore connaître d'autres championnats comme la Premier League, la Liga, mais je suis heureux en Italie".

"J'y suis depuis 10 ans, je connais le tournoi et maintenant ils me traitent comme si j'étais italien. Je suis concentré sur l'équipe nationale, je dois penser avec une tête calme pour mon avenir. Je n'ai rien décidé, mon agent y pense, je dois penser à l'Argentine", a ajouté le futur ex numéro 10 de la Juventus.

Which club needs to sign Paulo Dybala? 🇦🇷 pic.twitter.com/76gfSurdcV — GOAL (@goal) March 21, 2022

Paulo Dybala a marqué pour l'Argentine, tenante du titre de la Copa America, qui a balayé l'Italie, vainqueur de l'Euro 2020, lors de la finale 2022 à Wembley. Angel Di Maria et Lautaro Martinez ont également marqué pour les Albicelestes, qui ont vu leur capitaine Lionel Messi réaliser une nouvelle démonstration de créativité et recevoir le titre d'homme du match.

Jouer avec Lautaro Martinez à l'Inter ? Dybala botte en touche

Si Dybala devait rejoindre l'Inter dans les semaines à venir, il retrouverait son compatriote, Lautaro Martinez, à San Siro. La présence d'un visage familier à Milan pourrait jouer en faveur des Nerazzurri - alors que l'icône argentine Javier Zanetti est vice-président de l'Inter - mais Paulo Dybala insiste sur le fait qu'aucune décision n'a été prise quant à son avenir.

Mondial : les européens mieux armés ? Lautaro pas d'accord avec Mbappé

"Moi et Lautaro ? Lautaro est un phénomène, aujourd'hui il a joué un match incroyable, un beau but et une grande passe décisive. Mais aujourd'hui, nous ne parlons que de l'équipe nationale", a conclu Dybala. L'Argentine, qui se prépare pour décrocher un nouveau sacre mondial lors de la Coupe du monde 2022 en novembre, sera de retour en action dimanche lors d'un match amical contre l'Estonie.