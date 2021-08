Arsenal dévoile un maillot third rappelant la culture des années 90

Les Gunners ont présenté leur maillot third. Celui-ci s’inspire du style et de la culture des années 90 et présente un motif en forme d’éclair.

Un premier maillot rouge et blanc, un second de couleur jaune, et maintenant un troisième aux différentes teintes de bleus. À quelques jours du top départ de la Premier League, laquelle s'ouvrira par un affrontement entre Arsenal et Brentford le 13 août prochain, les Gunners ont dévoilé leur maillot third pour la saison 2021-22, ce mardi.

Un clin d'oeil aux années 90

Celui-ci s’inspire du style et de la culture des années 90 et présente un motif en forme d’éclair ainsi qu’un badge adidas en deux couleurs, censé rappeler les logos EQT de l’époque. Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Bukayo Saka ont été les heureux élus pour la présentation de ce nouveau maillot.

Arsenal dévoile son nouveau maillot third 👀👕



Validé ? pic.twitter.com/VskHCUTUd7 — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) August 10, 2021

Le logo « Arsenal for Everyone » figure de nouveau l’intérieur du col, comme c'est le cas pour les maillots domicile et extérieur. Une initiative qui date de 2008 vouée à célébrer la diversité de la famille Arsenal, à l'heure où de trop nombreuses dérives et attaques racistes font des ravages sur les réseaux sociaux Outre-Manche.

Destiné à une toute nouvelle génération de Gunners

Inigo Turner, directeur du design chez adidas, s'est chargé de présenter cette nouvelle tunique dans les grandes lignes. "À travers le design du Zeitgeist londonien des années 90, nous réimaginons ce moment emblématique dans le temps avec l’ADN du club & le langage du design adidas de l’époque", a-t-il confié.





"Le troisième kit d’Arsenal 2021/2022 est destiné à une toute nouvelle génération de Gunners et nous espérons que les fans l’apprécieront", a ensuite ajouté Inigo Turner. Adidas précise que ce maillot est doté d'une nouvelle technologie de refroidissement permettant au porteur de se sentir au frais, au sec et en confiance pendant les matchs.

Le maillot replica, plus accessible et non destiné aux joueurs, est quant à lui doté d'une technologie moins pointue mais similaire, aidant les athlètes à se sentir à l’aise et prêts à jouer. Huitième de Premier League la saison passée, Arsenal va donc tenter de retrouver sa gloire d'antan avec un maillot haut de gamme.