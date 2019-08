Arsenal, David Luiz explique son départ de Chelsea : "J'ai besoin de nouveaux défis"

Le Brésilien a justifié son choix de rejoindre les Gunners et a affiché ses ambitions avec sa nouvelle équipe.

David Luiz a connu une première parfaite sous le maillot d' . Titularisé par Unai Emery pour ses débuts chez les Gunners ce samedi face à , le défenseur brésilien a réalisé un match solide, mais surtout, son équipe a remporté la rencontre et pris les trois points. Arrivé en provenance de il y a deux semaines, le Brésilien semble déjà bien adapté à sa nouvelle équipe. En zone mixte, David Luiz est revenu sur son départ de Chelsea en toute fin de mercato.

"Je suis un gars ambitieux et c’est pourquoi j’ai changé de club. Je pourrais choisir une zone confortable, gagner de l’argent et être cool, et c’est tout. Mais j’aime les nouveaux défis et les nouvelles choses dans ma vie. C’est ce qui me donne de l’oxygène et de la motivation, mais c’est aussi ce qui fait que je profite vraiment de ce moment de ma vie. Vous devez essayer de faire les choses et de vous améliorer chaque jour, car un jour, le football me manquera", a expliqué l'ancien défenseur de Chelsea.

"Réaliser de grandes choses"

L'article continue ci-dessous

"Je suis tellement heureux ici que depuis le premier jour, je me suis senti accueilli. C'est un grand club et je veux être ici et le voir briller - sur le terrain et à l'extérieur. C'est ma motivation chaque jour. C’est la raison pour laquelle j’ai quitté ma famille à l’âge de 14 ans pour essayer de faire quelque chose dans le monde entier et je vais essayer de faire de mon mieux ici", a ajouté le joueur passé par , Chelsea et le PSG.

David Luiz a affiché ses ambitions pour la saison à venir avec Arsenal : "Dans la vie, il faut y croire. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais si vous pouvez le faire ou non. Ma philosophie de la vie est d'être positif et d'être un rêveur. Mais il faut comprendre que rêver est une chose et pour réaliser votre rêve, vous avez beaucoup à faire. Je peux rêver et nous pouvons nous battre pour quelque chose de grand. Ce sera toujours mon discours à tout le monde - c'est possible pour nous et pour tout le monde. C’est à l’équipe, l’équipe va rêver plus, l’équipe va mieux se préparer, comprendre le jeu et c’est tout".

"J'essaie de donner ce que j'ai appris de ma vie. Je pense que vous pouvez donner quand vous avez quelque chose à faire. J'ai eu beaucoup de moments fantastiques dans ma carrière et j'ai gagné beaucoup de titres et j'essaie juste de leur faire comprendre que tout est possible si vous travaillez dur et si vous y croyez, si vous êtes humble, gardez les pieds sur terre et avancez pas à pas", a ajouté le défenseur brésilien.