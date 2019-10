Arsenal - Dani Ceballos revient sur son départ du Real Madrid

En conférence de presse avec l'Espagne, le milieu des Gunners s'est exprimé sur les raisons de son départ des Merengue, l'été dernier.

Dani Ceballos a décidé de quitter le l'été dernier sous la forme d'un prêt. Après deux saisons et un temps de jeu irrégulier dans la capitale espagnole, le milieu de terrain de 23 ans a décidé de rejoindre pour s'épanouir de nouveau.

"Je ne regrette pas d'être parti"

Cependant les Merengue ont eu de nombreux absents dans son secteur. Dani Ceballos ne regrette pas cette opportunité qu'il aurait pu saisir. "Oui, il y a eu beaucoup de blessés mais je ne regrette pas d'être parti. Je sais ce que je veux dans ma tête : jouer et m'amuser. Je suis très heureux à Arsenal, j'ai joué 10 matches où j'ai montré mon meilleur niveau. Maintenant je suis où je veux être."

Zinédine Zidane n'a jamais vraiment compté sur lui et cette perspective d'un temps de jeu de nouveau limité l'a poussé à dire oui au club londonien. "Mon idée était claire dès le départ: jouer au football et aimer ce sport parce qu'au cours des deux années précédentes, je ne l'avais pas fait et j'ai réussi à sortir à Arsenal."

Dani Ceballos a été convoqué par la Roja pour les deux prochains matches éliminatoires de l' , face à la Norvège et contre la .