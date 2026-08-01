Arsenal semble finalement tenir le renfort souhaité au milieu de terrain. The Times écrit samedi soir que le club londonien est parvenu à un accord avec Newcastle United pour le transfert de Bruno Guimarães. Le Brésilien va coûter, bonus compris, un peu plus de 93,5 millions d’euros (82 millions d’euros fixes).

Arsenal suit Guimarães depuis un certain temps déjà. Pendant la Coupe du monde, il est apparu clairement que le champion de Premier League souhaitait renforcer son effectif avec le capitaine de Newcastle United, un projet que le club voyait logiquement d’un moins bon œil.

Fin juin, la première offre d’Arsenal est arrivée : 64 millions d’euros. Newcastle a balayé cette offre et a également rejeté la deuxième, d’une valeur de plus de 70 millions d’euros.

Guimarães, dont le contrat à St James’ Park court jusqu’à mi-2028, a fait savoir dès le départ qu’il était favorable à ce transfert. Le joueur de 28 ans, présent à la Coupe du monde, s’est toutefois retrouvé dans l’attente.

Il y a quelques jours, Arsenal est revenu avec une offre de 81 millions d’euros. Cette offre aussi a été rejetée, mais un accord se rapprochait. Désormais, les deux clubs se sont entendus sur un deal d’un peu plus de 93,5 millions d’euros.

Guimarães ne s’est déjà pas envolé vendredi pour La Manga, en Espagne, où Newcastle prépare la nouvelle saison. La visite médicale à Arsenal devrait avoir lieu lundi, selon les informations relayées.

Newcastle est ainsi sur le point de perdre à nouveau un joueur majeur cet été. Anthony Gordon (FC Barcelone) et Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) étaient déjà partis plus tôt.