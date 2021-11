Du temps où Arsène Wenger entraînait Arsenal, soit pendant 22 longues années (1996-2018), les supporters ont été plus que gâtés. Trois titres en Premier League, dont celui des Invincibles, sept Coupes d’Angleterre, une finale de Ligue des Champions, et surtout des joueurs légendaires à admirer tous les week-ends.

Six jours plus tard, MU a pris CR7…

Inutile de tous les citer. De Thierry Henry à Dennis Bergkamp, en passant par Cesc Fabregas ou encore Robin van Persie. Les noms sont connus et reconnus. Mais il y en a un qui résonne plus que les autres, celui d’un quintuple Ballon d’Or… et qui aurait pu s’ajouter à la liste. Cristiano Ronaldo, bien évidemment, lequel a donc failli porter le maillot des Gunners, comme l’a confirmé le technicien alsacien.

"C’était possible, si nous avions été un peu plus rapides, de quelques jours, parce qu’on avait un accord, a rappelé Wenger lors d’une interview accordée à Sport Bible. Mais Manchester United est arrivé six jours plus tard." Et CR7 a finalement révélé son talent au monde entier depuis le Théâtre des Rêves, à partir de 2003, avec la suite que nous connaissons tous.

Kanté jouait encore à Suresnes

Un autre joueur, moins marquant d’un point de vue historique mais (presque) aussi important sur le terrain, a lui aussi failli porter le maillot des Gunners : N’Golo Kanté. Mais, encore une fois, Wenger n’a pas saisi sa chance au bon moment, alors que le champion du monde 2018 évoluait encore du côté de… Suresnes, en banlieue parisienne, avant de finalement rejoindre Caen, puis Leicester, et enfin Chelsea.

"Il jouait dans un club vers Paris, à Suresnes. Un de mes meilleurs amis m’a dit : ’S’il te plait, j’ai un joueur qui est incroyable, et personne ne veut de lui en France’", a raconté dans Sport Bible celui qui occupe actuellement le poste de directeur du développement du football mondial à la FIFA.